Covid-19 en Sonora: 30 decesos y 383 nuevos contagios confirmados este día

HERMOSILLO, Sonora.- Sonora no está listo para pasar a semáforo naranja, ya que hay hospitales sin una sola cama disponible para recibir más pacientes, afirmó el titular de la Secretaría de Salud en el Estado, Enrique Clausen Iberri.

"Nosotros con el objetivo de protegerte te decimos que no es el momento de pasar a semáforo naranja, te pedimos paciencia, este no es el momento de bajar la guardia.

"Estamos con hospitales totalmente llenos, hay hospitales que no tienen una sola cama para atender más pacientes, de ninguna manera estamos listos para irnos a naranja, no hay forma", aseveró.

Clausen Iberri hizo un llamado a mantener las medidas de distanciamiento social e higiene y adoptarlas como un estilo de vida, ya que la pandemia no está cerca de acabarse, dijo, pero puede agravarse si las personas no toman precauciones.

Si nos confiamos se perderán muchas más vidas y las medidas restrictivas nunca cesarán. Este virus es habitante del mundo, tenemos que aceptarlo y aprender a vivir con él, para que haga el menor daño posible".

Héctor Clemente Baltierra, director de Hospitales en el Estado, informó que este domingo se presentaron 30 fallecimientos y 383 nuevos casos de Covid-19 en Sonora, para sumar 15 mil 112 en total, desde que inició la contingencia.

Los decesos se presentaron en residentes de los municipios de Guaymas(11), Cajeme(7), Hermosillo(5), Nogales, Empalme(2), Rosario, Agua Prieta y Navojoa(1).

Los casos no fatales, detalló, se registraron en 203 mujeres y 180 hombres, residentes de Hermosillo(199), Cajeme(71), Guaymas(28), Navojoa(21) Nogales(12), Empalme(8), Agua Prieta (7), Etchojoa, Huatabamño(6), Cananea, Caborca(5), Magdalena(4), SLRC, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto(2), Santa Ana, Yécora, Baviacora y Benjamin Hill(1).

Además, agregó, se presentaron 4 casos pediátricos, en 2 niños y 2 niñas de entre 8 a 14 años, residentes de Hermosillo, Cajeme y Agua Prieta, dando un total de 131 casos en menores de 16 años.

En mujeres embarazadas hubo un total de 5 casos, precisó, 2 en Hermosillo y 1 en Nogales, Agua Prieta y Carbó, dando un total de 142 casos.

Baltierra Ochoa solicitó a los ciudadanos no salir a la calle de no ser a actividades esenciales, así como no olvidar el uso obligatorio de cubrebocas, lavado de manos y gel alcohol a un 70%.