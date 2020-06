Covid-19 en Sonora: 23 decesos y 228 casos nuevos confirmados este día

HERMOSILLO, Sonora.- El estado de Sonora sumó 23 fallecimientos y 228 casos nuevos de Covid-19 confirmados este día, para llegar a 509 muertes y 5 mil 739 contagios, informó la Secretaría de Salud esta noche.

De los 228 pacientes confirmados hoy, 45 son trabajadores de la salud, por lo que el titular de la dependencia, Enrique Clausen Iberri, hizo un llamado a los sonorenses a quedarse en casa para evitar más contagios en el personal sanitario.

Las cosas se empiezan a complicar en los hospitales. Imagínense un hospital sin médicos y sin personal de enfermería”, expresó el funcionario.

Refirió como ejemplo que este día, durante unos momentos, se colapsó el Hospital General de Ciudad Obregón, al trasladarse a varios lesionados de un accidente carretero, y la situación podría agravarse en el sistema hospitalario si los contagios aumentan.

“Les pido me ayuden a combatir este virus, porque si no les damos oportunidad a todo nuestro personal de parar el virus entre todos quedándonos en casa esto no será suficiente”, exhortó Clausen Iberri.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, Hermosillo es el municipio más afectado, con mil 897 casos de Covid-10, seguido por Cajeme (mil 51), Nogales (847) y San Luis Río Colorado (700).