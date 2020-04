Coronavirus en Sonora: Sigue minuto a minuto la rueda de prensa de Salud

HERMOSILLO, Sonora. - Sigue el minuto a minuto de la rueda de prensa sobre coronavirus este miércoles 22 de abril, a cargo del Director General de Prevención a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández.

"Como ya se informó ayer se confirmó una nueva defunción por Covid-19 en Sonora, y se confirmaron 8 casos más de la enfermedad acumulándose 165 casos", explicó Gerardo Álvarez Hernández, vocero de Covid-19 en el Estado.

Los pacientes corresponden a 6 hombres y dos mujeres.

“Como ha sido recurrente ya ninguno de los pacientes tiene antecedente de viaje fuera del Estado.



“Nos mantenemos hasta ayer en 17; la letalidad es del 10%, superior a la media del País que es del 9%.

“Tres de cada cuatro defunciones ha ocurrido en mujeres, en este grupo es de 6.3% y el restante número de fallecimientos han ocurrido en hombres, cuya letalidad es del 5%.

“Diez de las defunciones ocurrieron en personas mayores de 60 años, que es una de nuestras preocupaciones más importantes. En este grupo de edad la letalidad es del 31%.

“Hago un llamado para que cuidemos de las personas mayores, especialmente si padecen de una enfermedad crónica.

“Preguntémonos si en nuestra casa, sea mi abuelito, tío, mamá, papá que tenga más de 60 años o que presente alguno de estos padecimientos, si nuestra respuesta es sí, hago un llamado respetuoso a la conciencia para cuidarlos.

"Todos los pacientes que murieron por Covid-19 en Sonora padecían al menos una enfermedad crónica, como diabetes, asma, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad.

Los cinco primeros municipios con casos son: San Luis Río Colorado, Hermosillo, Huatabampo, Cajeme y dos municipios en quinto lugar, Caborca y Nogales.

“Un 55% de los pacientes en Sonora tiene comorbilidades y es justamente el motivo de nuestro desafío como Estado, debemos cuidar o cuidarnos si padecemos una de estas enfermedades.

"Por monitoreo epidemiológico hemos vigilado a 398 personas que viajaron a sitios de riesgo, que ya no incluyen sólo al extranjero, sino también al País.

Preguntas:

1. El pasado 28 de marzo el presidente y funcionarios estuvieron de gira por San Luis Río Colorado, ese movimiento de personas hacia San Luis, y por el tiempo de incubación del virus, ¿podría tener alguna relación en cuestión de los contagios?

“Considerando el periodo de incubación es muy poco probable que esa actividad fuera la causa o la fuente común, de hecho, cuando existe una fuente común los brotes son explosivos.

“Si hacemos una fiesta y el pastel es la fuente de contagio inmediatamente el periodo de incubación haría que presentáramos la enfermedad que fuere en un lapso corto de tiempo.

“No es la situación en San Luis, se llama fuente propagada, ha sido día por día, va transmitiéndose el virus en la comunidad.

“No es probable que la visita del Presidente esté relacionado con el brote epidémico en San Luis Río Colorado.

“Hemos explicado que San Luis Río Colorado donde hay un intenso intercambio poblacional.

“Hemos dicho que tiene un intenso intercambio con California, pero luego también lo tiene con nuestros vecinos de Baja California, específicamente Mexicali, una región con alta incidencia de casos.

“Eso es el factor que puede explicar la transmisión o la presencia del brote en San Luis Río Colorado. Y si a eso le sumamos el número de pacientes de Salud, eso también explica.

“No es que haya habido un evento único.

“Esta es una transmisión propagada del brote.

2. ¿Saben algo del paciente de Guaymas? porque ya van 24 horas de que falleció y no se tiene conocimiento de si tuvo Covid-19 y vivía con 10 personas en su caso.

“Todos los casos son importantes. Todos los pacientes sospechosos son tratados con el mismo interés. Hemos hecho, en este caso, el estudio de contacto.

Este es un paciente del IMSS y les pido que el lunes que venga el Dr. Daniel Pérez Medina, le pregunten para que les responda con la precisión que se requiere.

“La muestra llegó al Laboratorio hoy a las 07:30 de la mañana, hemos identificado 16 contactos, entre familiares, de los cuales también tenemos muestra.

“De los contactos directos, tenemos la investigación de campo bajo control.

“El IMSS puede responder con mayor precisión y mañana probablemente ya podamos dar el resultado de este paciente.

3. Algunos municipios que ya están en fase 3, hay empleados del sector Salud que son de la tercera edad y en situación de riesgo, ¿se tomarán medidas con ellos? , ¿cuál es la mayor mortandad en mujeres?

"El personal del Sector Salud, desde el inicio de la contingencia, se dio una instrucción a que, si presentaban alguna condición, ya sea en su salud o la edad, debían dejar de trabajar y así se hizo la recomendación e instrucción.

"También debo señalar, en el caso particular de esta persona que penosamente falleció, vuelvo a insistir en que no solamente son empleados de una sola institución de salud, tienen dos o más empleos.

"Entonces esto hace muy complicado el control de los pacientes y de nuestro personal de salud.

"Se dio la instrucción, pero el personal de Salud no es tampoco suficiente para lidiar con una epidemia de este tamaño.

“Si ustedes observan la tasa de contagios en personal de salud, una de las características es que el personal está en alto riesgo.

“De hecho, las áreas que evalúan economía, los ubican en alto riesgo.

“No sólo el contacto con el paciente, sino el contacto con superficies hospitalarias.

Ese personal que decide trabajar, que se enfrenta a los riesgos, lo está haciendo.

“Evidentemente lo hemos priorizado, pero más o menos la prevalencia de enfermedades crónicas en personal de salud es semejante al de la población. Eso debilita mucho al sistema.

“Vamos a seguir intentando que sea un personal con un perfil saludable, joven, sin enfermedades crónicas, pero es bien complicado.

“Por supuesto que ese personal en riesgo la estrategia es que no trabaje con pacientes sospechosos, sino que se transfiera a unidades menos críticas. Esa es la recomendación a los encargados.

“Que los pongan en áreas que no tienen que ver con pacientes covid. Eso disminuirá la exposición.

“Las mujeres, ustedes saben que también la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ha informado que el sobrepeso y obesidad en la población adulta de Sonora, es muy alta, 77%, de la población.

"Y dentro de esas poblaciones las mujeres tienen una mayor prevalencia de obesidad y diabetes, en los hombres es más elevada la hipertensión.

“La distribución de la grasa corporal es diferente en hombres y mujeres.

“Los hombres tendemos a acumular la grasa corporal en el abdomen, en realidad es acumulación biológica.

“¿Qué implica esto? Que el riesgo cardiovascular es más alto en hombres que en mujeres.

“En el caso de las mujeres, tiende a ser en la parte inferior del tronco, en las caderas, muslos, eso implica que está asociando a una mayor tendencia a síndrome metabólico.

Esta sería una explicación biológica de porqué las mujeres están presentando a un mayor número de defunciones, está asociado a la prevalencia de diabetes y el riesgo cardiovascular, las diferencias entre hombres y mujeres.

“Diría que hay que cuidar: Pregúntate hijo, si tu mamá tiene sobrepeso y obesidad, si tiene diabetes, si esto ocurre hay que cuidarlos.

4. Hacia la zona Serrana, donde no se han presentado casos, los municipios verdes, por ello la ciudadanía ha bajado un poquito la guardia en esos lugares. Debido a la Semana Santa, festividades puede que se presente un brote, hubo gente que se acercó a esos pueblos. ¿Pueden estar tranquilos esa ciudadanía, se esperan casos en esa zona?

“Para que no bajemos la guardia estos mapas, voy a decir también aspectos técnicos.

“No señalan que no hay riesgo, estos mapas nos dicen cómo se distribuyen los casos de covid en ciertas regiones.

“Se puede entender que, debido a la dinámica de la transmisión de la enfermedad, en las ciudades hay mayor prevalencia.

“Hablemos de los municipios sin casos, pero ¿qué es lo que pasa?

“Su población no ha experimentado ningún caso con casos confirmados, es decir son susceptibles.

“Son inmunológicamente virgen.

“Esto qué implica: Si en Semana Santa vinieron los paisanos y estaban infectados, toda la población de esa localidad está en riesgo, porque nuestro organismo no reconoce a ese virus.

“Hago una invitación a los presidentes municipales de esta región, la región alta de la sierra, donde hay actividad económica muy importante de tipo minero, agrícola, de ganado, es importante que no bajemos la guardia.

La contingencia sanitaria se ha extendido en el País hasta el 30 de mayo, esto implica que debemos mantener las medidas porque no tenemos defensas biológicas contra el virus.

“Si se presentara un caso, el riesgo de un contagio explosivo se incrementa.

“No han tenido casos, pero no están exentas, de que ocurran casos y defunciones, o brotes.

“En general la media de edad en las poblaciones serranas, es más alta que en las poblaciones urbanas, pero también es alta la prevalencia de enfermedades crónicas.

“No bajen la guardia. Los modelos matemáticos nos dicen que si bajamos la guardia vamos a tener un pico epidémico que no vamos a poder solventar fácilmente.

5. Sobre las medidas por la fase 3, que ya inició en el País. Nos podría dar un panorama de Sonora de su capacidad cómo se preparan para la aceleración de casos. Sobre la situación de San Luis Río Colorado por qué está cerrado el hospital o acordonado.

“No tengo conocimiento de que esté cerrado el hospital.

“Del número de camas me hacen preguntas difíciles, porque mi memoria es débil. Sonora tiene 47 salas de urgencia y su capacidad es de 39 hospitales generales, tiene 8 hospitales de especialidad, más allá de las básicas.

“Tiene además 27 áreas de cuidados intensivos y tiene 5 mil 011 médicos. Además de mil 460 médicos becarios que están realizando no funciones de atención de pacientes.

“La capacidad del sistema de salud es suficiente para lidiar con los fenómenos naturales de enfermedades, pero cuál ha sido el mensaje.

“En presencia de epidemias, no solamente de covid, en Sonora hemos tenido con dengue y H1N1, dado que el personal de salud entra en un riesgo muy alto se merma la capacidad.

Porque se tienen que salir.

“No todos atienden pacientes covid, el problema es que esta capacidad de 2 mil 949 camas, y de los 143 ventiladores no son suficientes porque el paciente requiere cuidados muy complejos.

“La media de los pacientes que hemos tenido hospitalizados es de 12 a 15 días, ocupan mucho tiempo, lo que se ha tratado de hacer es que no haya cuellos de botella en estos hospitales, que no haya conflictos porque no quepan en ese lugar.

“Esta capacidad de los hospitales tiene fases, la reconversión de áreas, salas destinadas a atención de pacientes rutinarios.

“Se transferirían los pacientes a otros hospitales.

“Estuvimos en San Luis Río Colorado”, responde Gianco Urías, ayer en efecto salió una nota donde informaban de una situación extraña en el hospital de SLRC.

“Quiero confirmarles que el hospital se encuentra abierto, solicitamos apoyo de la Guardia Nacional para que pudiera resguardar y crear cerco sanitario para cuidar el ingreso de personas que no tienen por qué ingresar.

“Se han tomado medidas extraordinarias, se encuentra operando, no se ha cerrado.

“Quiero reconocer el apoyo de la Guardia Nacional, del presidente municipal, de la Gobernadora.

“Se encuentra un escuadrón que se mandó para allá, más tarde se especifica cuántos.

“Hay un grupo de médicos generales, enfermería, el hospital está abierto, está funcionando, cuenta con insumos.

“Recalcar que el trabajo en equipo en SLRC se está fortaleciendo aún más.

“El hospital está abierto, cuenta con los insumos y estamos trabajando 24 horas en SLRC.

6. En redes sociales se ha comentado en lugares como Huachinera vienen paisanos, gente de Tucson, Phoenix, comentó también que gran parte de los factores es el movimiento de personas. En ese sentido podrían sugerir, ya que entró el País en fase 3, cerrar las fronteras para detener la cantidad de contagios.

“No es facultad del Estado hacer cierre de fronteras, es facultad federal.

“Cada Ayuntamiento tiene facultad para aplicar medidas.

“Lo que se pretende y se ha pretendido y hasta el último día se va a hacer, es tratar de respetar al máximo posible las garantías individuales.

“El Consejo Estatal de Salud no ha tomado la decisión de cerrar fronteras.

“Una razón técnica: Los modelos matemáticos dicen que si tuviéramos una efectividad de 99.9 cerrando las fronteras. El ejemplo es el crucero Princess, el resultado es que Japón tuvo un brote, no se pudo contener.

“En esos modelos lo que se ha observado es que solamente reducen un 25% la carga de un brote, pero no terminan por evitar la presencia de casos, además las implicaciones económicas es un tema bastante complicado.

“Lo que sí recomendaría es que justamente el quédate en casa en cada Ayuntamiento se ha fortalecido con diversas estrategias. Pero no es en ningún momento la recomendación formal.

“Los laboratorios, ustedes saben que el Estado de Sonora no tiene facultad para acreditar laboratorios, el que lo tiene es el Indre.

“Ellos hace dos o tres días, actualizaron su lista de laboratorios auxiliares acreditados y en esa lista en Sonora hay uno que aparece ya y está en esta ciudad.

“El sustrato de estas intervenciones es sinérgico, no hemos descalificado ninguna intención de ayudar.

“La intención es que todos vayamos sobre un mismo carril.

“No puedo intervenir si el riesgo que produzco es mayor que el beneficio.

“Regresando a los laboratorios hay muchos que tienen la voluntad de apoyar, pero deben acreditar su proceso, para garantizar que el paciente que vaya a solicitar atención privada, el costo es alto, además, tengan la garantía de que es una prueba acreditada.

“No podemos acreditar, que además de San Luis Río Colorado, que tenían laboratorios que enviaban muestras en México y Guadalajara, ya en Sonora aparece un laboratorio acreditado.

“Por ahí hay otro que tiene un costo muy bajo, que está acreditado específicamente en dos lugares, en la alcaldía de Coyoacán y en Culiacán, Sinaloa, pero el de Hermosillo no.

“No puedo decir el laboratorio que se acreditó, no puedo hacer distinciones por cuestiones éticas, por no hacer un sesgo que favorezca a un laboratorio de otro.