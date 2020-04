Coronavirus en Sonora: Sigue minuto a minuto la rueda de prensa de Salud

HERMOSILLO, Sonora. - Sigue el minuto a minuto de la rueda de prensa sobre coronavirus este martes 21 de abril, a cargo del Director General de Prevención a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández.

***

"Ayer ocurrió una nueva defunción por Covid-19 en Sonora, y se confirmaron 5 casos más de la enfermedad acumulándose 156 casos", reveló Gerardo Álvarez Hernández, vocero de Covid-19 en el Estado.

"La muerte ocurrió en una mujer de 45 años, derechohabiente del Isssteson en Nogales.

"Con esta lamentable defunción hemos acumulado 17 y tenemos una letalitad del 11% y es superior a la media del País; el Estado se ubica en la décima posición nacional en este rubro.

"Trece de los fallecimientos sucedieron en mujeres en donde la letalidad es del 16.3% y cuatro fueron hombres, en cuyo grupo la letalidad es del 5%.

"Como he comentado la edad es un factor que pronostica complicaciones y se asocia a resultados fatales, 10 de las muertes ocurrieron en personas mayores de 60 años.

"Todas las personas que penosamente fallecieron en Sonora por Covid-19 padecían al menos una enfermedad crónica como diabetes, asma, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad.

Por otro lado, respecto a los casos no fatales sucedieron en 4 hombres residentes en Nogales, Plutarco Elías Calles y San Luis Río Colorado.

Ninguno de los pacientes tiene antecedentes de viaje fuera del Estado.

Iniciaron síntomas entre los días 6 y 12 de abril.

"Uno de ellos está grave, está hospitalizado y padece diabetes.

Hay 14 municipios que han confirmado casos desde el comienzo de la pandemia.

Los cinco municipios con más carga de enfermedad son: San Luis Río Colorado (74), Hermosillo (27), Huatabampo (15), Cajeme (11), Caborca (6).

Un 55% de los pacientes que se han enfermado en Sonora tienen comorbilidades; 30% tienen dos o más comorbilidades.

Se han estudiado 807 casos.

"Seguimos monitoreando a personas que viajaron fuera del Estado; tenemos en seguimiento diario a 179 personas.

"Hemos continuado con las actividades de perifoneo y hemos abarcado 433 colonias en diversas localidades de la entidad.

Preguntas:

1. Se hablaba de que en San Luis Río Colorado había 32 casos de trabajadores de los servicios públicos, eran médicos, enfermeros y ¿por qué tanto el número?

“Porqué se infectan, hay varios factores y no es exclusivo de San Luis Río Colorado, de hecho, el primer reporte de personal de salud infectado en el mundo ocurrió en Wuhan.

"De los 48 que se infectaron, 47 fueron infectados por un solo paciente, fue el que dispersó al hospital en Wuhan. ¿Por qué razón?

"No hay conocimiento o apego a los protocolos de seguridad por parte del personal de salud, esa falta de apego tiene varios componentes uno es que los insumos no sean adecuados o no estén disponibles.

“O que no sepamos aplicarnos el equipo como suele pasar con el uso de mascarillas que traemos, no es adecuado si no me la sé poner o si me las sé quitar.

“Yo les puedo señalar cuántos tienen errores en la forma que está colocada la mascarilla, eso pasa en los hospitales, pero el riesgo es mayor ahí. Eso, por un lado.

“Una adherencia limitada a los protocolos de seguridad, es un factor, el otro es que como hemos pedido si un paciente va a acudir con síntomas respiratorios a una unidad de salud nos ayudaría mucho que hablara por teléfono y dijera: ‘Yo tengo calentura, tos y dolor de cabeza’, ¿para qué? Para que el personal de salud de urgencias tomara una conducta preventiva a de una forma más racional.

“Se ha pedido a las personas que tengan síntomas respiratorios que inmediatamente se cubran se pongan un cubrebocas y si vas en un taxi bajes los vidrios y previamente hayas avisado, de esta manera la conducta preventiva se realiza de forma más adecuada.

"A veces especialmente los pacientes que van por ejemplo por diabetes, eso genera una posibilidad de que, aunque no sea el motivo principal de consulta el personal de salud no tome conductas preventivas.

"Hemos recomendado que en estos tiempos de pandemia tanto médicos como pacientes, en esta fase 3, deben tomar medidas preventivas.

"Sí puede ocurrir en cualquier hospital del Estado, porque insisto, el apego a los protocolos es lo que explica diferencias.

"Si no, en la medida en la que no me adhiero a los protocolos, evidentemente el personal de salud está en más riesgo.

"Sí se conoce que hay pacientes que se llaman superdiseminadores, que tienen una capacidad impresionante de dispersar el virus.

"Si sí existe esa posibilidad, pero en realidad lo que más se sabe es que los casos ocurren en el personal de salud que no se apega a los protocolos de cuidado.

"La mayor proporción de personal de salud son enfermeras.

2.En México se pasa a la fase 3, ¿cómo va a ser ese procedimiento en el caso de Sonora?

“En Sonora hemos tenido una diferencia en el comportamiento de la epidemia, y sí voy a señalarlo y me hago responsable de mis palabras: El comportamiento es inferior al que ha tenido el País.

"Primero si recuerdan la gobernadora antes que cualquier Estado del País hizo la declaratoria de emergencia, suspendió clases y redujo la movilidad.

“Técnicamente sólo el municipio de San Luis Río Colorado está en fase 3, no implica que el resto del Estado no va a entrar.

"La fase 3 implica una acelerada transmisión comunitaria, un mayor número de enfermos y de ellos un mayor porcentaje de pacientes con síntomas graves.

"La proporción de sujetos que se hospitalizan en México es casi mayor a la de otros países, una explicación serían las enfermedades crónicas subyacentes.

"Esos son desde el punto de vista epidemiológico las implicaciones de la fase 3.

“Es difícil para un epidemiólogo, aunque se hagan modelos, porque se piden con rigor que se diga cuándo empieza una fase, en realidad entenderán que un modelo pretende proyectar un comportamiento, pero no es 100% seguro.

“Se ha cuestionado porqué a veces se dice una fecha y luego otra, pero el establecimiento de una fecha no implica el cumplimiento cabal, porque depende también de la dinámica de la epidemia y depende de qué tanto hagamos caso a las medidas de contingencia que se han implementado.

Nosotros en el Estado de Sonora estimamos que el pico de la epidemia estaría ocurriendo entre el 10 y 15 de mayo, pero esa es una estimación, no implica que así deba ser.

“Creo que depende mucho de qué tanto podamos cumplir esta restricción de la movilidad poblacional.

“Sonora estará entrando relativamente, creo que, en un par de semanas, a esa fase, nosotros les avisaremos, hemos estado detrás del comportamiento a nivel nacional.

3. ¿Corresponden los 32 casos de San Luis Río Colorado de profesionales de salud corresponden a un mismo hospital? ¿Ha mermado la atención? ¿Contaban ellos con insumos para la protección?

“Tengo el dato, actualizado, un dentista, 19 enfermeras y 18 médicos.

“Todos trabajan en un hospital, pero es importante que entendamos esto: Trabajan en más de un hospital.

“Eso hace también, y hemos ya implementado una estrategia, si una unidad de Salud tiene insumos y por supuesto el Hospital General de San Luis Río Colorado, tenía y contaba, cuenta con insumos para hacerlo, pero la dinámica es grande incluso entre el personal de salud.

“Tiene que ser muy homogéneo los protocolos, los insumos no solamente en un hospital.

“Algunos se infectaron atendiendo a pacientes en clínicas privadas.

“No sería ético pensar que un solo hospital es el responsable de una situación.

“El secretario de Salud estuvo ayer con un equipo de la Secretaría de Salud, pero desde el viernes estuvieron equipos de epidemiología y médicos, estuvieron en Salud para reforzar la atención: No ha mermado la atención médica.

“Se contrató un nuevo equipo de médicos y se ha tratado de solucionar lo que es una realidad.

“Justo el problema de Covid-19 una de las características es que debilita el sistema de salud.

“Para ganar tiempos hay equipos de respuesta por semana. Si el equipo de respuesta A se incapacita o debe aislarse debe de entrar el equipo B.

“No es nada nuevo, todos estamos aprendiendo, todos, no existe un experto en Covid-19, no existen covidólogos.

“Estamos en procesos de aprendizaje y una enseñanza acelerada tratando de que el personal de salud esté capacitado para protegerse y proteger a la comunidad.

“También tenemos en Nogales, Cajeme y en Huatabampo, hay casos de personal de Salud con Covid. Uno en cada lugar.

4. Ayer se confirmó la muerte de un trabajador de una maquiladora en Guaymas, la empresa no detuvo labores.

“El caso de Guaymas, no sé y no quiero entrar en esta situación de los rumores. El día de ayer ya muy tarde y hoy en la mañana he seguido recibiendo mensajes de una defunción en un hombre, de 31 años algo así de edad.

“Que incluso su familiar subió el video sumamente consternada por supuesto por esta defunción.

“Ya entramos en contacto con las autoridades del IMSS y la muestra la vamos a estudiar, no está confirmada como Covid-19.

“La muestra nos las va a enviar el IMSS probablemente hoy tengamos la muestra y podamos dar la confirmación.

“Es una pena la defunción por la causa que fuere.

"Sí es claro que en la declaratoria de contingencia que sí se prevén el cumplimiento y en la fase obligatoria de esta contingencia incluye recomendaciones que el Consejo Estatal de Salud para endurecer las restricciones a empresas no esenciales que no acataran las disposiciones.

5. El panorama que se espera después de Semana Santa, se está esperando un brote severo, importante y las medidas que se van a tomar y las zonas en las que se pronostica.

"La movilidad que tuvimos y las cuestiones ceremoniales que hicieron que nos moviéramos de forma poco conveniente, pensaría yo de forma racional que los municipios donde tendríamos un acelerado aumento de casos serían Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa.

"Particularmente también Nogales, que ha aumentado su volumen de sospechosos.

"Esas serían las localidades con mayor probabilidad de brotes epidémicos.

"El ascenso lo esperaríamos en una semana.

“Ayer la OMS hizo una declaración bastante dura, pero apegada a hechos. Los días más duros de la epidemia están por venir, los días más mortíferos están por venir.

“Este mensaje no es para angustiar o poner zozobra en las personas, porque finalmente creo que somos seres racionales y conscientes, es para alertar, es para decirnos cuídate, porque la parte más alta de la curva epidémica en el mundo está por llegar.

“Y ha preocupado mucho que lleguen a poblaciones vulnerables, las que tienen menos recursos para aislarse y tener alimento y cuidarse en su salud.

“Qué hacemos. Tenemos identificados en cada Municipio y las ciudades las áreas donde probablemente tendremos mayores complicaciones.

“Está basado en el número de habitantes que tienen más de 60 años.

“Y el otro es donde tendremos brotes explosivos: Donde hay más hacinamiento, donde hay colonias más cerca unos de otros, casas más pequeñas, y aparte el poblado Miguel Alemán un área que consideramos crítica con más posibilidades de brotes explosivos.

“En las ciudades grandes en las colonias de más años, las que se formaron primero, tienen proporcionalmente mayor volumen de personas de la tercera edad, lo que significa es que si se enferman tienen más probabilidad de tener cuadros severos y complicaciones.

“Tenemos identificadas las colonias en donde sucederían estos problemas, una vez identificado, el Centro Covid, y hago una invitación en Hermosillo, está en el Domingo Olivares.

“La idea es que si un paciente ambulatorio siente o tiene un problema respiratorio puede acudir al Centro Covid.

“Ahí está el protocolo establecido para que se le atienda cabalmente.

“Especialmente si son de esas colonias, los Centros Covid saben de esas colonias, y si van de esas colonias van a tener más atención.