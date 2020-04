Coronavirus en Sonora: Sigue minuto a minuto la rueda de prensa de Salud

HERMOSILLO, Sonora. - Sigue el minuto a minuto de la rueda de prensa sobre coronavirus este lunes 20 de abril, a cargo del Director General de Prevención a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández.

Gerardo Álvarez

Ayer se confirmaron 19 nuevos casos positivos de Covid-19, acumulándose 152 casos de la enfermedad desde el 16 de marzo, cuando se confirmó el primer paciente en Sonora, informó Gerardo Álvarez Hernández, vocero de Covid-19 en Sonora.

Estos 19 casos corresponden a 13 mujeres y 6 hombres cuyas edades oscilan entre 8 y 69 años.

De estos San Luis Río Colorado con 15 casos; Hermosillo, Cajeme, Huatabampo y Nogales con un caso cada uno; ninguno de ellos tiene antecedente de viaje fuera del estado, lo que confirma la circulación local del virus.

Se confirmó el primer caso pediátrico en Sonora, en una niña de 8 años de edad que presenta un cuadro leve.

"Hay un paciente que se encuentra grave y hospitalizado, con diabetes y asma.

"El resto son casos moderados que se recuperan en su domicilio, aunque 9 de estos tienen una enfermedad crónica previa.

"Confirmamos en un residente del estado de Baja California; está internado en una clínica particular.

"De las 16 defunciones, 12 ocurrieron en mujeres; letalidad 15% y el resto en hombres cuya letalidad es del 5%.

“La población de mayor riesgo es la población con una enfermedad crónica y mayor de 60 años.

“Todos los pacientes que han muerto por Covid en Sonora han tenido una enfermedad crónica.

"Los 152 casos están en 13 municipios, los principales son: 73 corresponden a San Luis Río Colorado; 27 a Hermosillo; 15 a Huatabampo; 11 Cajeme; 6 Caborca; Magdalena, Navojoa y Sáric registran 4 casos cada uno; Guaymas, Opodepe y Nogales 2 casos cada uno; Etchojoa y Agua Prieta se mantienen con un solo caso cada uno.

“Hemos estudiado 791 casos sospechosos, de los cuales 152 fueron confirmados, y 639 descartados por laboratorio.

“El viernes fue el último día en el que se realizó vigilancia rutinaria en puntos de ingreso del Estado porque la dinámica de la epidemia nos indica que el principal problema es la transmisión comunitaria.

“El personal que estaba en puntos de monitoreo se ha integrado a los equipos de campo.

"Se realizan otras actividades como perifoneos en las principales colonias del Estado.

"Como hemos observado la pandemia de Covid-19 ha trastornado la vida de todos, hemos sentido sus efectos y se extenderán más allá de la circulación temporal de un minúsculo virus que nos ha hecho cuestionarnos una infinidad de cosas.

"Nos ha despertado un sentido de la urgencia. Aplicado en términos de la economía, cada urgencia es en esencia un potencial, que es generar más resultados en el menor tiempo posible.

“Cada que amanece nos preguntamos ¿cuándo podremos salir de esta cuarentena, hasta cuándo volveremos a la normalidad?

“La respuesta es simple, saldremos tan pronto como sea posible y tan lento como sea necesario. Cada día que pasa y que estamos en casa hemos ganado una pequeña batalla contra el Covid-19.

"No valoremos esta contención y aislamiento como un acto autoritario de un gobierno que no valora nuestras libertades. Valorémoslo como una medida sanitaria. Quedémonos en casa.

Preguntas:

Sobre la guía bioética, ¿se dará prioridad a jóvenes sobre adultos?

"No conozco esta guía ¿de quién es? No quiero ser impreciso con la respuesta.

"Sí quiero comentarles algo, tengo mi especialidad de bioética y no parece un principio de la bioética, para privilegiar a un grupo etario sobre otro.

“Desde este momento, no soy experto, pero sí soy presidente del Comité de Bioética de Medicina de la Unison, y debo decirles que no existe tal principio. No existe desde la bioética formal, me parece que debe ser una interpretación.

"Lo que estoy respondiendo es una opinión desde mi formación profesional.

"En general diría que no, sería difícil aceptar desde la bioética la priorización de grupos.

"La bioética no hace distingos en cuestión de géneros, edades, creencias o principios políticos; es una cuestión de justicia social.

2. Sobre la menor de edad contagiada cómo fue el contagio, vía los padres, guardería, familiar, su estatus y si hay más casos probables de menores de edad.

"No tenemos otros casos pediátricos en este momento sospechosos, hemos estudiado dentro del total de casos, dentro de los 791 hemos estudiado otros.

"La comunidad sabe que, como muchas de las infecciones respiratorias, un menor tiene más capacidad defensiva para solventar bien.

"En el caso de Covid-19 eso mismo se ha observado, incluso su papel aún no está claro, se ha asentado más como portadores asintomáticos.