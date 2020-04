Coronavirus en Sonora: Sigue minuto a minuto la rueda de prensa de Salud

HERMOSILLO, Sonora. - Sigue el minuto a minuto de la rueda de prensa sobre coronavirus este martes 14 de abril, a cargo del Director General de Prevención a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández.

***

En Sonora suman ya 88 casos de Covid-19 y 12 defunciones, informó Gerardo Álvarez Hernández, vocero oficial de Covid-19 en Sonora.

"Afortunadamente ayer no se reportaron defunciones.

"La letalidad global del Estado es de 13.6% lo que nos coloca en el sexto lugar nacional en ese rubro.

"Todas las personas que fallecieron por Covid en Sonora tenían al menos una enfermedad crónica.

Los casos se distribuyen de la siguiente manera:

San Luis Río Colorado: 31

Hermosillo: 24

Huatabampo: 8

Cajeme: 7

Magdalena : 4

Navojoa: 4

Sáric: 3

Caborca: 2

Guaymas: 2

Opodepe: 2

Nogales: 1

"Al momento 67% de los pacientes presentaron un cuadro leve de Covid con manejo en casa.

"Hemos seguido con las acciones preventivas y de promoción.

"Quisiéramos dar gracias por el esfuerzo de quedarte en casa, por la responsabilidad que has tomado para protegerte a ti y a los tuyos.

"Jalemos la cuerda todos hacia el mismo lado.

"Siempre como individuos y sociedad hemos enfrentado desafíos y retos formidables, pero este es diferente, a este enemigo lo vamos a vencer con el esfuerzo colectivo.

"Les garantizo técnicamente que si integramos los principios de la salud pública e higiene derrotaremos a este virus y muchos otros.

"Hagámoslo juntos, tendremos éxito. Te pido que te sumes si aún eres escéptico, manténte en casa, aún es tiempo.

"Como ustedes bien saben en el seno del Consejo de Salud Estatal se tomaron algunas medidas correspondientes a la parte preventiva, dando como resultado el programa Quédate en Casa etapa dos, que ya quedó establecido en doce municipios, informó David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública en Sonora.

"Ayer mecanizamos y protocolizamos el programa esta fase dos atiende a una necesidad imperante de reducir el 85% de la movilidad en el Estado.

"En la primera fase que se inició a través de los mensajes de la Gobernadora y la Secretaría de Salud se logró la reducción del 45% de la movilidad.

"Se planteó en el Consejo de Salud la necesidad de reducir aún más la movilidad.

"Ese trabajo permanecerá hasta el tiempo de la cuarentena, hasta el 30 de abril, tomando en cuenta que es el periodo que se está trabajando en conjunto con el Consejo de Salud.

"Ayer se trabajó en conjunto diversas corporaciones para realizar los trabajos en los filtros.

Las seis causas de movilidad dicen que se puede salir por medicamentos, productos básicos, movilidad a fuentes de trabajo en actividades esenciales, también si necesitamos mover a una persona con discapacidad o de la tercera edad.



"También estamos agregando una modalidad en este rubro correspondiente a la dependencia, es decir, si yo como padre de familia tengo que mover a un hijo o hija a un centro de trabajo, pero con un requisito, que se siente atrás en el lado opuesto del conductor, pero con cubrebocas.

Es esencial seguir trabajando en esta reducción de la movilidad.

"Ayer se lograron reducir en comparación de los días lunes un porcentaje importante, sin embargo no en la tendencia del día a día después del fin de semana o de los días santos.

"Vemos que hay ciudadanos que están acatando totalmente las acciones preventivas, sin embargo hay otras personas que de manera injustificada o inconsciente están viajando toda la familia dentro del vehículo.

"Nuestra gran vacuna está en nuestras manos, quedarnos en casa.

"A nivel estatal se aplicaron 130 multas a personas que no justirficaron su movilidad.

"Este objetivo del programa es reducir el 85% la movilidad del Estado y al último las sanciones.

"Acordémonos que ya ha habido otras acciones sobre las empresas no esenciales que tuvieron que cerrar, un gran esfuerzo.

"Ahorita está la parte más sencilla que es quedarnos en casa.



"Muchos decidieron por sobre muchos factores cerrar su empresa, muchos decidieron no ir a trabajar por esta situación, la parte más sencilla está en nuestras manos, quedarnos en casa", finalizó Anaya.

Pregunta a Álvarez Hernández:

A casi un mes del caso confirmado de Covid-19 en el Estado, si tienen definido ¿cuándo será el pico de la curva?

Dr: Tenemos los escenarios y desde ya hace vario tiempo habíamos informado que es posible que, a mitad de mayo, de acuerdo a la transmisión comunitaria empezara la parte ascendente de la curva.

"Quisiera mandar un mensaje que refuerce la esperanza, porqué el quedarse en casa.

"Los modelos que se realizan con datos tienen el propósito de establecer un parámetro.

"Lo que hemos observado es que la curva de casos registrados no tiene la velocidad de crecimiento que en otros estados y esto es bien importante que la comunidad lo sepa.

No quiere decir que no está creciendo.



"Lo que está sucediendo es que no se duplican los casos a la velocidad de otros estados.

Es difícil que pueda establecer una fecha exacta de dónde o cuándo se va a presentar el ascenso de casos, lo vamos a tener sin duda alguna.

"El crecimiento exponencial no está siendo tan veloz como en otros países o estados de la República.



"Por eso les decía que, si todos jalamos la cuerda para el mismo lado, les garantizo que no tendríamos por qué preocuparnos.

"China apenas regresó hace dos miércoles a sus actividades normales.

"La OMS, los países en el mundo están señalando que el regreso debe ser progresivo y gradual.

"Olvidemos, saquemos de nuestra cabeza que todos el 1 de mayo vamos a regresar a la normalidad.

"Si eso hacemos estamos en riesgo de un rebote mortal.

"Por eso decía que es un despertar a la conciencia de la Salud pública, es decir, no sólo porque hay Covid hay que lavarnos las manos, o bajar de peso, o cuidar mi diabetes, esto es un cambio en el paradigma.

"Sobre cuándo se podrá reintegrar la sociedad a sus actividades es difícil de responder.

"No sé cuándo, pero evidentemente hay áreas ya trabajando, sobre cómo será el regreso cómo nos vamos a reintegrar a la economía, cuándo volver a clases. No puedo decir exactamente cuándo.



Para David Anaya: ¿Cómo hacer para comprobar que la gente sale de casa para una de las seis excepciones?

"Es un poco complicado si el ciudadano miente, pero no es imposible, la manera en que está distribuido el estado de fuerza y patrullaje, y también en los filtros, hay un sistema es que se identifica el vehículo y las personas en un filtro.

"Y en ese momento el otro filtro los cacha, si se sale de ruta, es un vehículo ya sospechoso.