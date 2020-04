Coronavirus en Sonora: Sigue minuto a minuto la rueda de prensa de Salud

HERMOSILLO, Sonora. - Sigue el minuto a minuto de la rueda de prensa sobre coronavirus que se llevará a cabo a las 9:00 horas de este lunes 13 de abril, a cargo del Director General de Prevención a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández.

***

"En Sonora, como se informó ayer, se confirmaron 3 casos nuevos de Covid-19, acumulando 86 de la enfermedad, señaló Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud.

"Uno de esos tres casos nuevos fue una defunción, más otras tres defunciones de casos que ya se habían informado.

"Ocurrieron en tres mujeres de 58, 60 y 66 años, que vivían en Nogales, Sáric y Magdalena.

"Estas tres mujeres contaban al menos con una enfermedad crónica como diabetes, asma, hipertensión y obesidad.

"La cuarta muerte fue de una mujer de Huatabampo; fue ingresada el 10 de abril en Ciudad Obregón.

"Con las cuatro defunciones se acumulan 12 muertes por Covid-19, para una letalidad del 14%.

"Las defunciones fueron de 10 mujeres y 2 hombres.

"Ocho de las muertes ocurrieron en personas mayores de 60 años, en este grupo la letalidad es del 38%.

"Todas las personas que fallecieron por Covid-19 en Sonora tenían al menos una enfermedad crónica.

"Un 54% de los casos han ocurrido en mujeres.



"Seguimos vigilando a 368 personas que proceden de áreas de riesgo; 189 tienen alta sanitaria y el resto están asintomáticos y tienen monitoreo diario.

"La transmisión mayor en Sonora es a nivel local; de los casos que tenemos el 72% ya no tienen historia de viaje fuera del Estado.

"Los puntos de ingreso continúan con monitoreo.

"Como hemos señalado con anterioridad la mejor, o la más eficiente barrera protectora contra la diseminación del virus, es el lavado frecuente de manos con agua y jabón.

"Debemos estar haciéndolo cada 30 minutos al menos, para que evitemos llevar desde la superficie hacia nuestra nariz o boca a los agentes microbianos, no solamente a Covid-19.

"Este fin de semana desde el jueves, viernes, sábado y domingo, que son culturalmente importantes, hayamos hecho un sacrificio a quedarnos en casa.

"Quiero agradecer doblemente al personal de salud que sin descanso trabajó horas extras incluso en estos días de descanso.

"Están trabajando no solamente en las unidades médicas, mi reconocimiento al personal de campo, de Epidemiología de la Secretaría de Salud, es el que da seguimiento a todos los casos en sus casas, tomando muestras.

"Otro personal es el del Laboratorio Estatal de Salud Pública, que están trabajando intensamente.

"Daniel Pérez Medina, del IMSS, nos acompaña para responder preguntas acerca de la situación institucional y para demostrarles que el sector salud en Sonora trabaja en forma unida y sumando esfuerzos", comentó Álvarez Hernández.

Preguntas:

¿La Secretaría de Salud tiene información en torno a qué hospitales privados se podrían unir al programa que anunció el Presidente?

"No tengo información precisa, ni la lista de hospitales, pero sí les puedo decir que hay disposición absoluta de los hospitales privados porque el presidente tiene voto en el Consejo Estatal de Salud, no tengo duda que en la próxima sesión podamos sacar esa lista de estos hospitales", respondió Gerardo Álvarez Hernández.

"La Asociación de Hospitales Privados es un miembro permanente del Consejo Estatal de Salud.

"No sé, darles la lista, pero estoy seguro que en la próxima reunión del consejo tendremos esa lista para ustedes. Estoy seguro que vamos a lograr colaboración.

Llamó mucho la atención de la tardanza de las pruebas; ahora ¿cuál es el nuevo protocolo con Salud?

"La alianza con la Secretaría de Salud no es nueva, es un trabajo de años, la situación era afinar qué muestras nos iba a apoyar Salud. El punto era saber qué muestras, tenemos poco más de 1 millón y medio de derechohabientes", respondió Daniel Pérez Medina.

"Si bien ya se venía trabajando se terminan de afinar estos puntos, para mandar muestras de casos graves o con compromiso importante de salud; no son todas, pero sí ha sido más funcional.

Respecto a los casos de Magdalena, ¿hay parentesco? seguimiento a casos... y si en Bahía de Kino hay casos de Covid-19.

"En Magdalena por una cuestión normativa la ley de protección de datos individuales no me referiré nunca vínculos familiares", respondió Álvarez.

"Pero es un estudio epidemiológico que hemos hecho, hay contactos cercanos, en este momento en la fase 2 que estamos en Sonora los brotes intrafamiliares ocurrirán, es la siguiente fase.

"Por eso les comentaba la conveniencia de que si tengo cualquier síntoma respiratoria usen cubrebocas en casa.

"En Magdalena son alrededor de 25 casos a los cuales se les monitorea la presencia de síntomas respiratorios.

"En Kino tenemos conocimiento de los casos sospechosos, del caso confirmado también.

"Debo decirles que esos rumores que conocen son todos ellos investigados por las brigadas epidemiológicas, por eso les decíamos que nos ayudaran, porque en realidad el trabajo es desgastante para poder acreditar la presencia de tal caso en tal comunidad.

"Nos llegan una cantidad enorme de rumores que no tienen fundamento.

"En Kino por supuesto que sabemos y ya estamos trabajando en las acciones de control.

"Un paciente confirmado debe mantenerse en casa, mientras esté en condiciones apropiadas con síntomas que no van más allá de un resfriado común.

"Ya es muy difícil seguir a todos los contactos con los cuales hubo una relación en casa caso; la recomendación es global incluso en ausencia de Covid-19.

"Si tengo la posibilidad debo mantenerme dentro de una habitación, lavarme las manos con más frecuencia.

"Del trabajo de campo nosotros nos encargamos.

"Laboratorios privados no existen todavía en Sonora laboratorios acreditados.

"Nosotros como Estado no estamos facultados para acreditar a ningun laboratorio, es una facultad que solamente es derecho de la Federación, del Indre.

"Lo que sí ha ocurrido son acciones sinérgicas; por ejemplo en SLRC un par de laboratorios lo que están haciendo es tomar muestras y las envían a un laboratorio acreditado, son intermediarios para enviarlas y procesarlas en laboratorios que no eestán en Sonora, pero están en una lista de laboratorios auxiliares, acreditados.

"Esos laboratorios nos han sido útiles porque nos han ayudado a identificar casos.

"Aquí en Hermosillo no contamos con laboratorios acreditados, pero alguno de esos laboratorios ha establecido convenios de colaboración y nos han ayudado a detectar casos que luego se confirman o descartan.

¿Habrá medidas más estrictas en San Luis Río Colorado?

"Las medidas más estrictas no son para SLRC, si bien tienen el mayor número de casos, pero no nos guiamos por el número de casos, sino por el volumen de población; hay otros municipios que tienen un mayor número de casos en relación al volumen de su población,

El Consejo Estatal de Salud recomendó a otras instancias del Estado a que se fortalezcan y se hagan más extensivas las recomendaciones.

"A partir de este día hay medidas más estrictas para limitar la movilidad de la población.

"Lamentablemente en municipios donde no ha habido casos o pocos, las personas no han participado como el resto.

"El Consejo Estatal sólo puede hacer los llamados y exhortos, otras instancias establecerán los mecanismos par que esto se cumpla.

"Este es el momento de hacer de forma proactiva algo que mitigue la propagación de la enfermedad; vamos a tener casos y defunciones, pero si trabajamos intensamente no vamos a tener tanto sufrimiento.

"No sé de qué forma pedirle a la comunidad que nos ayude. Pero es importante que lo hagamos; lo más conveniente es que evito que las personas con factores de riesgo vayan a sufrir. Ya no lo hagas solamente por ti, hágamoslo por esas personas que queremos. Hemos hecho mucho esfuerzo, no lo tiremos por la borda.

"Técnicamente se los garantizo si somos solidarios, de otra manera la intervención no será eficaz.

¿Qué pasará empresas que prestan servicio de movilidad, taxis, camiones? ¿Seguirán trabajando?

"Recuerden que hay solamente una serie de actividades esenciales, pero en ese sentido se solicitarán medidas de seguridad más estrictas, argumentó Gerardo Álvarez.

"Esta población que presta servicio de transporte está clasificada como de alto riesgo; están en contacto muy cercano, menor a un metro. Lo recomendable es que se pida el uso de cubrebocas en el viaje, que se lleve gel.

"Pero es un servicio esencial el transportar, entonces con las medidas preventivas va a continuar trabajando.

"Estas medidas si bien enérgicas, si bien pueden ser poco amables para algunos son de carácter temporal; qué tan temporal dependerá de nosotros.

"Si somos solidarios el tiempo será más corto.

¿Sin vulnerar a las víctimas, desde el punto de vista epidemiológico hay alguna explicación de lo que ocurre en San Luis Río Colorado?

"Hay muchas variables, definitivamente entre 5 y 6 mil personas diariamente procedentes de EU, ahí tienen esa característica: Son vecinos de dos estados que han tenido una carga importante California y Arizona", respondió Álvarez Hernández.

"El intenso intercambio, no solamente de un Estado, dos estados y además consideren también que es vecino y es mucho más cercano geográficamente y sus relaciones comerciales con Baja California.

"Y en esa dinámica poblacional creo que esa es la explicación más lógica para pensar porqué una mayor cantidad de población tuvo contacto.

"La vecindad con áreas geográficas como Baja California, California y el propio Arizona que aumentaron el intercambio de población.

"El IMSS tiene una unidad que es diferente la delegación de BC es quien tiene a SLRC.

"Los pacientes se atienden primero en el Hospital General de SLRC; y los que requieren referencia son trasladados a Mexicali.

"El tema de SLRC es un ejemplo tácito, muy ligado a la circulación poblacional", dijo el doctor Pérez Medina.

"Entre mayor circulación poblacional tengamos más casos vamos a tener.

"El IMSS Sonora no incluye a SLRC, pero sí la delegación de BCN, por el tema de las distancias y atención a pacientes.

¿Si puede ampliar alianza entre IMSS y Secretaría de Salud?

"La alianza no es nueva y está ligada a la gravedad de los casos que somos los que estamos enviando a la Secretaría de Salud", contestó el doctor Daniel Pérez.

"Esto para acortar los días para saber el diagnóstico, pero hemos enviado a la fecha alrededor de 32 muestras las cuales tardan 48 a 72 horas como máximo por alguna situación de traslado.

¿A dónde pueden acudir derechohabientes en caso de sospecha de Covid-19?

"A su unidad de Medicina Familiar; si ya le falta el aire debe ir al hospital. Cualquier unidad está equipada para una evaluación", dijo el DR. Pérez.

"Existe un número 800 a nivel central.

"Si tienen algún síntoma es preferible que vayan con su médico.

¿Con cuántos reactivos cuenta el IMSS?

"Para el Estado al menos cerca de 55 mil pruebas, lo que pasa es que es a nivel central, debemos enviarlas a Ciudad de México y Guadalajara; no es un tema de insuficiencia, es de traslado", argumentó Pérez Medina.

¿Cuentan con plan de reconversión hospitalaria IMSS?

"En el Estado tenemos un total de 172 ventiladores mecánicos. El IMSS tiene una derechohabiencia de un millón 583 mil", finalizó el doctor Daniel Pérez Medina.