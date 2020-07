Coronavirus en Sonora: Por aumento de casos, el Hospital General del Estado se convierte en hospital Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.-Ante la creciente demanda de espacio para atender pacientes con Covid-19, el Hospital General del Estado (HGE) se reconvirtió en su totalidad en hospital Covid, informó Marcos José Serrato Félix.

El director del nosocomio detalló que la ocupación del mismo está al 100% de su capacidad para la atención de pacientes con el virus, de ahí la necesidad de pasar el servicio de Urgencias general, es decir, urgencias no Covid al Hospital Integral de la Mujer (Himes).

Es importante que la gente sepa que no estamos recibiendo pacientes de otro tipo, no queremos negar la atención, simplemente nos estamos ocupando de las urgencias por Covid por la gran demanda que hay ahorita, para protección de los mismos pacientes que no presentan el virus, así que todas esas urgencias ajenas a Covid se ven en el Himes”, resaltó Serrato Félix.