Coronavirus en Sonora: Minuto a minuto sobre la rueda de prensa de Salud

HERMOSILLO, Sonora. - Sigue el minuto a minuto de la rueda de prensa sobre coronavirus este miércoles 29 de abril, a cargo del Director General de Prevención a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández.

***

La Secretaría de Salud confirmó un fallecimiento y siete casos positivos por Covid-19, con los que se acumulan un total de 267 casos y 31 defunciones desde el 16 de marzo en que se presentó el primer caso de esta enfermedad en Sonora, señaló Gerardo Álvarez Hernández, vocero de Covid-19 en el Estado.

La defunción ocurrió en un médico de 69 años, residente de Caborca, cuyo contagio aparentemente sucedió en el ejercicio de su profesión.

“Este médico inició con síntomas el 6 de abril con síntomas respiratorios rápidamente progresivos, que ameritaron manejo hospitalario desde el 7 de abril, en un hospital privado de Caborca, de donde fue trasladado un día después a un hospital del IMSS en Hermosillo, donde se mantuvo muy grave, con ventilación mecánica invasiva, y falleció por la madrugada.

“Esta defunción forma parte de un brote en donde hemos confirmado tres casos adicionales, incluyendo una defunción además de la del doctor.

“Con este fallecimiento se acumulan 31 muertes en Sonora y la letalidad que hemos tenido es del 11.5% que es discretamente superior a la del País, que es del 9.4%.

San Luis Río Colorado es el municipio más afectado, ha registrado 12 defunciones.

“17 de las muertes sucedieron en personas mayores de 60 años. Excepto en tres de las muertes el resto padecía al menos una enfermedad crónica como las que ya hemos anunciado.

“De los siete casos positivos ocurrieron en cuatro hombres y tres mujeres cuyas edades oscilan entre los 35 y 61 años, cuatro son residentes de Hermosillo y tres de San Luis Río Colorado, ninguno de ellos tiene antecedente de viaje fuera del estado, lo que confirma la circulación local del virus. De hecho 90% de los casos son de transmisión local y únicamente los primeros corresponden a casos importados.

“Dos de los casos de ayer fueron en trabajadores de la salud, uno en San Luis Río Colorado y otro en Hermosillo.

“Ocurrieron en los mismos espacios y tiempo por lo que está en curso la investigación de un posible brote en Hermosillo. Iniciaron síntomas entre el 9 y 25 de abril.

“Uno de estos 7 pacientes se encuentra hospitalizado y no tiene comorbilidades; se encuentra estable.

Los cinco municipios que más concentran casos son: San Luis Río Colorado, Hermosillo, Huatabampo, Cajeme y Nogales.

En total se han estudiado 1,253 casos sospechosos, 267 casos fueron confirmados, 986 fueron descartados por laboratorio.

“Seguimos en monitoreo a 439 personas de ellas, que viajaron a áreas de riesgo, de ellas 300 ya fueron dadas de alta.

“En el caso de Guaymas, si bien existe un sistema de vigilancia epidemiológica en el Estado, hemos dado seguimiento puntual a cada caso sospechoso y hemos tomado las muestras que por lineamiento se marcan”, dijo Daniel Pérez Medina, representante del IMSS en Sonora.

“Hemos dado seguimiento y en el caso particular que citan aquí hemos estado en coordinación con el sector salud, a alrededor de 38 personas, entre ellos familiares, clientes, ya que sabemos que esta persona era cobrador.

“Damos seguimiento vía telefónica, desafortunadamente ya no todos nos responden vía telefónica para ver si tienen síntomas o no.

“La historia del paciente a grosso modo: Acude en tres ocasiones y en la tercera es cuando cumple ya con un cuadro, por definición operación, para poder categorizar los riesgos adecuados.

“Este es un virus nuevo y por eso es que a veces existen manifestaciones atípicas. Obviamente con un virus nuevo, van y seguirán existiendo.

“Al momento en que cumple con los criterios de definición y desafortunadamente por sus condiciones ya no llega a la atención de tercer nivel, en este caso la UMAE en Ciudad Obregón.

“Es muy importante que sepamos qué tipo de muestra estamos haciendo, en nuestro caso el IMSS no está haciendo pruebas rápidas por el componente de las mismas.

“Porque miden la respuesta que mi organismo tiene al virus. No al virus en sí.

“Es cierto, unos particulares, son pruebas de PCR en tiempo real. Estas pruebas radican en que nos confundamos o no, si voy y me hago una prueba rápida y no me informó puedo tener falsos positivos o falsos negativos.

“Realmente el estándar de oro, la prueba de PCR en tiempo real es la que mide la fracción, de aquí es que estamos haciendo PCR en tiempo real, ya que generan demasiada confusión.

"En el caso de guaymas el paciente salió por PCR positivo y tenemos un contacto cercano en el círculo familiar positivo, y estamos en proceso de descartar o confirmar otro.

Preguntas:

1.- Quisiera saber si ya tienen datos de policías confirmados por Covid-19, agentes y estatales que pudieran dar positivo a esta enfermedad viral. ¿Qué le parece que Gatell criticó que se use la fuerza pública para llamar a la gente a que vaya a su casa?

Ayer se decía que había 140 elementos municipales en aislamiento domiciliario.

“Sí tenemos confirmación de casos de estos profesionales de la seguridad pública. Se lo hemos informado puntualmente a los responsables del área; está dentro de la norma la identidad de datos personales está garantizada.

Hemos informado puntualmente a los responsables en cada una de las dependencias y nuestro personal de campo han trabajado en la contención del brote.

“El personal de seguridad pública, específicamente de proximidad ciudadana, está en un riesgo alto como lo están otras profesionales que tienen contacto con secreciones.

“El personal de Seguridad Pública, los policías que están invitando a la comunidad a que se quede en casa, hago este paréntesis para reconocer que sin el esfuerzo de estas corporaciones sería más complicado que las personas se hicieran responsables.

Este fenómeno que ven en Sonora se está repitiendo en el País.

“Esto es cierto, también es correcto que tenemos identificados pacientes en la Policía municipal.

“No conozco porqué haya 140 personas aisladas. No ha sido una indicación de la Secretaría de Salud ese aislamiento, pero también creo que es parte de los protocolos de las propias corporaciones para asegurar que no haya dispersión del brote.

“Me parece correcto que apliquen protocolos. Diría yo que revisaron y encontraron una serie de contactos primarios y secundarios; me parece que sus protocolos son respetables.

“La opinión del doctor López Gatell, creo que quiso puntualizar el respeto a las garantías individuales es una prioridad.

“Eso es lo que el Consejo Estatal de Salud ha recomendado que en la Fase 2 y 3 las medidas de contingencia sanitaria fueran obligatorias en el ánimo de fortalecer la limitación de la movilidad poblacional.

“Debo decirles que ha sido difícil convencer a ciertas partes de la población de que se quede en casa.

“Pienso que lo que el Dr. López Gatell quiso enfatizar, debe ser respetuosa.

no existe otra idea sino respetar la libertad de las personas.

“A veces es necesario que la autoridad tenga que ejercer esa facultad.

“Se ha tenido que hacer un despliegue enorme.

"Creo que en todos los casos ustedes son testigos, ha sido muy respetuosa. Ha garantizado sus derechos humanos. Las personas no participan responsablemente.

2.- ¿Cómo están los reactivos, con cuántos cuentan?, dijo que se han realizado 1, 253 pruebas, ¿cuántos hay disponibles?, y si han solicitado o esperan respuesta del Indre y ¿cómo va la colaboración con el Indre?

Para Dr. Daniel Pérez Medina: Antes de convertir a la clínica 14, ¿cuántos se estaban internados, y cuántos trasladarían?

Si se cuenta con la infraestructura necesaria en los otros hospitales y ¿cuántas neumonías atípicas atiende el IMSS?

“El HGZ 14 es el hospital que se designó para pacientes con sospechas con coronavirus, anterior a eso teníamos una ocupación de 105 pacientes los cuales se fueron trasladando el HGZ 2 y al de Ginecopediatría.

“Contamos con capacidad instalada, sí, porque por eso se hizo el traslado.

Los pacientes que requieren otro tipo de atención ambulatoria o semiambulatoria, como de hemodiálisis se emigró a la UMF 68, que tiene equipos, sillones y personal.

“Se está haciendo un traslado de personal gradual, de una clínica a otra, para tener la capacidad.

“Actualmente tenemos 12 pacientes sospechosos en la clínica 14 y dos confirmados, atendiendo al corte al día de ayer.

“No es la única en el Estado, pero en la ciudad sí.

“El tema de neumonías atípicas como tal en el compendio, no hay, lo que entendemos como neumonía atípica son enfermedades por un microorganismo raro... sin embargo, actualmente, estatalmente tenemos una hospitalización de 110 por neumonía en el Estado.

“La colaboración con el CIAD, Unison y Cibnor va excelente, hemos empezado a probar protocolo y es estamos trabajando con ellos para el desarrollo de las pruebas Elisa para la detección de anticuerpos.

“Que es una herramienta adicional que deberemos empezar a ampliar, porque tienen otro propósito de la prueba PCR. La prueba PCR lo que identifica es cuántas copias del virus tenemos.

“Pero algunas personas vamos a tener tan poquitas copias que no va a ser detectado por la prueba de PCR en tiempo real y entonces se requerirán otras pruebas que puedan medir la respuesta inmunológica a los anticuerpos.

“Insisto que hay un interés mundial que ha sido alentado por un interés científico, social, económico porque se hagan pruebas rápidas.

“La Secretaría de Salud federal ha hecho una recomendación oficial: En tanto no haya pruebas que sean válidas y confiables, pruebas rápidas, no se recomienda su uso comunitario.

“Les he comentado es diferente el ámbito experimental, científico, donde se prueban pequeñas cantidades de los insumos al ámbito masivo y poblacional.

En este momento nosotros en Sonora solamente estamos confirmando casos por los métodos avalados y confiables, pero eso no implica que no estemos desarrollando otras estrategias.

“Ahorita tenemos reactivo la Federación nos ha dado, nosotros con recursos estatales estamos en procesos de licitación para otros.

“Los policías, es complicado, porque insisto la investigación está en curso, pero al momento tenemos 8 servidores de seguridad pública que están confirmado, algunos de ellos no han desarrollado síntomas. La investigación está en curso.

3.- Para el doctor Álvarez, ¿cómo van las investigaciones del caso del señor de Huatabampo (se subió a un camión...) y para el doctor Pérez, ¿por qué se tardó tanto en llegar la muestra de Guaymas de la persona que falleció, casi 48 horas en llegar al Laboratorio de Salud?

Dr. Álvarez: “El paciente está estable, siempre estuvo estable el paciente de Huatabampo que no guardó el aislamiento está bajo vigilancia y observación en el Hospital de Nogales.

“Les mentiría si les dijera yo que tenemos todos los contactos del camión, no tenemos todavía un número estimado de cuántas personas y qué personas estuvieron en riesgo.

“La compañía de autobuses no ha proporcionado una lista, pero cuando se suben a un camión no les piden una identificación personal, un pasaporte como cuando subimos al avión, de tal forma que hay un registro muy puntual, estamos hablando de vida real.

“No es usual que nos pidan una credencial o cuando compramos el boleto en ventanilla...

Estamos haciendo todo el esfuerzo a través de las jurisdicciones sanitarias para dar seguimiento a cada uno de los contactos.

“Los contactos que iban en la fila más distante es poco probable que estuvieran en riesgo, evidentemente el espacio cerrado en el camión pone en riesgo a las personas.

“No voy a dar datos para no generar una inquietud adicional como en el caso de Guaymas.

Ese interés prácticamente quieren la respuesta en tiempo real, es imposible técnicamente.

Es imposible que los servicios médicos y de salud puedan dar la respuesta que se requiere.

“No tardó 48 horas en llegar. Técnicamente ocurrió esto: La muestra se tomó después de mediodía, esa muestra ya no puede ser corrida en el laboratorio estatal, porque el procedimiento es que no se corre una muestra única porque el termociclador no puede hacer eso porque habría un gran desperdicio de reactivo.

“Se están haciendo dos cortes uno en la mañana y otra en la tarde. Esta muestra ya no podía ser corrida en el turno de la tarde; entra a las 6 de la tarde.

“El proceso de extracción de los ácidos nucleicos tarda.

La muestra llegó al día siguiente: Me marcaron y dijeron la muestra está recibida.

“Esa muestra entró en el turno de mediodía y se tuvo el resultado por la tarde y se comunicó el caso oficialmente.

“No implica nada más que esté la muestra en el laboratorio, implica una serie de eslabones.

“Imaginen las muestras que vienen de SLRC. Esto es vida real.

Dr. Pérez Medina: “Era el punto que queríamos aclarar, existe mucha especulación del caso.

“La muestra no tarda 48 minutos, ninguna muestra tarda más de 8 horas. Pero también el proceso que llegue la muestra, no quiere decir que están esperando la muestra para correrla.

“Más el proceso propiamente de la muestra.

“A mí también me gustaría que las muestras estuvieran rápidamente, pero llevan proceso y logística para garantizar la viabilidad de la muestra y la calidad del resultado.

“No tardó 48 horas, tardó poco más de 24 horas desde toma, traslado y procedimiento.