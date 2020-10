Coronavirus en Sonora: 9 muertes y 68 casos confirmados este día

HERMOSILLO, Sonora.- El estado de Sonora superó este martes los 3 mil decesos por Covid-19 y los 35 mil contagios en total, al confirmarse nueve muertes más y 68 casos nuevos, informó la Secretaría de Salud.

Se informó que los nueve fallecimientos del martes ocurrieron en cinco hombres y cuatro mujeres, y con ello ya son 3 mil 3 las personas que han perdido la vida a causa de la enfermedad.

Entre los 68 nuevos contagios hay tres pacientes pediátricos y 17 trabajadores de salud. Con esto suman 35 mil 31 personas que se han infectado del virus SARS-CoV-2 desde el inicio de la epidemia en Sonora.

Este martes, indicó la Secretaría de Salud, fueron dadas de alta 13 personas por mejoría, mientras que permanecen 138 hospitalizados, de los cuales 18 se reportan en estado crítico.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud del Estado, expuso en su mensaje diario que muchos contagios y fallecimientos por Covid-19 podrían evitarse si los ciudadanos acatan las medidas de prevención, entre ellas el uso de cubrebocas.

Considera el cubrebocas como un artículo de primera necesidad y tráelo siempre a la mano, que no se te olvide, así como no se te olvida traer tu celular”, refirió.

El funcionario estatal dijo que las medidas básicas deben seguirlas incluso las personas que ya tuvieron la enfermedad, sobre todo ahora que está activa la temporada de influenza estacional.

“Al virus no le importa quién seas para contagiarte, no le importa si crees o no en él; si no te cuidas, te va a contagiar, y seas quien seas puede ponerte en peligro de muerte”, advirtió.