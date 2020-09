Coronavirus en Sonora: 3 decesos y 159 casos confirmados este día

HERMOSILLO, Sonora.- Sonora superó este miércoles la barrera de los 30 mil casos de Covid-19, al confirmar este día 159 contagios nuevos, de acuerdo con el informe diario de la Secretaría de Salud estatal.

También se confirmaron tres decesos más, en dos mujeres y un hombre, con lo que ya suman 2 mil 756 víctimas fatales de la enfermedad en el Estado.

Entre los nuevos casos que se notificaron hay cinco pacientes pediátricos, para llegar a 503 contagios en ese grupo de la población.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud en Sonora, destacó que aunque la transmisión del virus ha disminuido y hay menos pacientes infectados, todo podría cambiar en cualquier momento si se descuidan las medidas.

No quiere decir que debamos caer en excesos de confianza, no creas que ya no te puedes contagiar. No tires por la borda el gran esfuerzo que tú y que muchas personas han hecho”, exhortó el funcionario estatal.