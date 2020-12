Coronavirus en Sonora: 2 muertes y 190 nuevos casos al corte de este día

HERMOSILLO, Sonora.- La Secretaría de Salud Sonora reportó este lunes 2 muertes y 190 nuevos casos de coronavirus en la más reciente actualización sobre la pandemia en el estado.

Por lo que al corte del 8 de diciembre suman 3 mil 484 lamentables fallecimientos por la enfermedad y 45 mil 050 contagios, de los cuales 38 mil 609 se han recuperado; hoy 13 pacientes covid fueron dados de alta.

Los 2 fallecimientos corresponden a 2 mujeres, residentes de Cajeme y General Plutarco Elías Calles, uno cada uno; uno de ellos derechohabiente del IMSS y otro de la Secretaría de Salud.

Respecto a las 190 nuevas infecciones se presentaron en 105 mujeres y 85 hombres. Residentes de Hermosillo (58), Cajeme (49), Guaymas (18), Caborca y Cananea (12), Nogales (8), Navojoa (6), Empalme, Agua Prieta (3), Nacozari, Ures, Huatabampo y San Luis Río Colorado (2), Ímuris, Arivechi, Benito Juárez, Puerto Peñasco, Pitiquito, Álamos, Bacoachi, Magdalena, Etchojoa, Moctezuma, General Plutarco Elías Calles, uno cada uno

Hoy se registraron tres casos pediátricos, en dos niños y una niña, totalizando 864 contagios. Mientras que se reportó un nuevo caso en mujeres embarazadas, por lo que el total llegó a 330.

24 de los 240 nuevos contagios son trabajadores de la Salud de diversas instituciones médicas.



Gobernadora pide que Sonora sea prioridad

Ante su cercanía con Arizona y la alta incidencia de enfermedades crónico degenerativas en el Estado, Sonora debe ser prioridad para la llegada de la vacuna contra el Covid-19, aseguró la Gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano.

Durante su participación en la sesión del Consejo Estatal de Salud, la mandataria estatal comentó que ya ha hecho dicha petición a la Federación, a través de un oficio dirigido a Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, y Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud federal.

Además, hizo hincapié en la importancia de que todos los municipios unan esfuerzos para evitar la propagación del virus, pues señaló, el Covid-19 no es una enfermedad que afecte solamente a personas con factor de riesgo, ya que ella misma, sin ningún tipo de comorbilidad, se vio fuertemente afectada durante su contagio.

“Se los digo por experiencia propia, y se los digo claro, yo en lo personal no tengo ningún tipo de comorbilidad, no tengo presión alta, no tengo diabetes, no soy hipertensa, no tengo asma, y sin embargo yo no la pasé bien, es decir, tengo complicaciones y tengo secuelas”, dijo.