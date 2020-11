Coronavirus en Sonora: 10 fallecidos y 148 nuevos contagios

HERMOSILLO, Sonora.-Con el paso de los meses, médicos, enfermeras y todo el sector salud han ganado experiencia en el manejo de la enfermedad de COVID-19, sin embargo, lamentablemente esto no puede controlar el aumento de contagios, de ahí la importancia de respetar y seguir la regla de tres, resaltó Enrique Clausen Iberri.



Tras informarse que este día se confirmaron 10 fallecimientos más y 148 nuevos casos de la enfermedad, el secretario de Salud indicó que con el paso de los días los “héroes de bata blanca”, han ganado experiencia para el manejo del COVID-19 y los padecimientos que agravan la enfermedad, sin embargo, contener la pandemia y el número de casos está en la ciudadanía en general.



“Aunque hoy por hoy tengamos más experiencia en el manejo de la enfermedad, no podemos controlar es el número de contagios, porque esos dependen de ti, de la movilidad de la gente, de que uses cubrebocas, te laves frecuentemente las manos y guardes distancia. Una vez que requieras hospitalización, dependes de los héroes de bata blanca, que no van a pensar ni un segundo en ayudarte, en salvarte la vida, pero ¿tú has pensado en ellos? Te lo dejo de tarea”, expresó.



Este domingo, ocho pacientes fueron dados de alta; hasta el momento 34 mil 765 personas se han recuperado en la entidad; también se confirmaron 10 decesos más en seis hombres y cuatro mujeres, cinco de estos residentes de Hermosillo; dos de Cajeme; uno de Puerto Peñasco; uno de Cananea y uno de Cumpas; además, nueve de las personas fallecidas eran derechohabientes del IMSS y una de la Secretaría de Salud, con los que suman 3 mil 252 defunciones.



Este día, se registraron 148 nuevos casos de COVID-19, en 79 mujeres y 69 hombres, para un total de 39 mil 812 casos en la entidad, 73 de los nuevos casos en residentes de Hermosillo; 21 de Cananea; 13 de Huatabampo; ocho de Navojoa; siete de Santa Ana; siete de Guaymas; cinco de Nogales; cuatro de Cajeme; dos de Empalme; dos de Ures; uno de Sáric; uno de Aconchi; uno de Agua Prieta; uno de Naco; uno de Puerto Peñasco y uno de Cumpas.



Hoy se confirmaron dos casos pediátricos, en dos niñas, acumulándose 790 en total; también se confirmaron dos casos en mujeres embarazadas, para un total de 286 casos; cinco de los 148 casos ocurrieron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.



Al momento, se han realizado 71 mil 647 pruebas; se han confirmado 39 mil 812 casos y se han descartado 31 mil 835; 11 mil 891 casos con cuadros leves; mil 525 activos y 10 mil 366 concluyeron su seguimiento; 24 mil 399 pacientes se han curado y 266 pacientes se encuentran hospitalizados, 91 de ellos estables, 140 graves y 35 críticos.



Casos COVID-19 en Sonora 39,812 casos confirmados y 3,252 defunciones



Defunciones registradas el 15 de noviembre: 10

Hermosillo: 5

Cajeme: 2

Puerto Peñasco: 1

Cananea: 1

Cumpas: 1



Hombres: 6/ Mujeres: 4



Institución Médica

IMSS: 9

Secretaría de Salud: 1



Casos confirmados el 15 de noviembre: 148

Hermosillo: 73

Cananea: 21

Huatabampo: 13

Navojoa: 8

Santa Ana: 7

Guaymas: 7

Nogales: 5

Cajeme: 4

Empalme: 2

Ures: 2

Sáric: 1

Aconchi: 1

Agua Prieta: 1

Naco: 1

Puerto Peñasco: 1

Cumpas: 1



Mujeres: 79/ Hombres: 69



Institución Médica

Secretaría de Salud: 118

Isssteson: 18

IMSS: 9

ISSTE: 3





Acumulados

Defunciones: 3,252

Hermosillo: 1,043

Cajeme: 646

San Luis Río Colorado: 283

Nogales: 274

Guaymas: 215

Navojoa: 156

Agua Prieta: 82

Caborca: 80

Huatabampo: 75

Empalme: 60

Etchojoa: 48

Puerto Peñasco: 42

Cananea: 30

Benito Juárez: 28

Magdalena: 27

Bácum: 25

Nacozari de García: 23

San Ignacio Río Muerto: 14

Santa Ana: 12

Gral. Plutarco Elías Calles: 11

Ímuris: 7

Fronteras: 7

Pitiquito: 6

Cumpas: 6

Ures: 5

Altar: 4

San Miguel de Horcasitas: 4

Moctezuma: 4

Villa Hidalgo: 4

Rosario: 3

Bacoachi: 3

Aconchi: 3

Naco: 3

Sahuaripa: 3

Sáric: 2

Rayón: 2

Carbó: 2

Benjamín Hill: 2

Opodepe: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Bavispe: 1

Álamos: 1

Arizpe: 1

Oquitoa: 1

Nácori Chico: 1



Mujeres: 1,379/Hombres: 1,873



Institución Médica

IMSS: 1,959

Secretaría de Salud: 985

Isssteson: 231

Issste: 70

Sedena: 4

Semar: 3





Total de casos confirmados: 39,812

Hermosillo: 18,304 municipio con mayor incidencia con un 46% del total.

Cajeme: 5,041 que representan el 13% del total.

Nogales: 2,867 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,092 que representan 5% del total

Guaymas: 1,926

Navojoa: 1,819

Caborca: 1,641

Cananea: 1,104

Agua Prieta: 842

Huatabampo: 781

Empalme: 624

Etchojoa: 505

Magdalena: 341

Puerto Peñasco: 275

Santa Ana: 162

Bácum: 160

Nacozari de García: 156

Pitiquito: 130

Benito Juárez: 116

Gral. Plutarco Elías Calles: 111

San Ignacio Río Muerto: 99

Álamos: 80

Ímuris: 65

Altar: 60

Ures: 49

Rosario: 43

Baviácora: 35

Cumpas: 34

Moctezuma: 33

Fronteras: 30

Naco: 27

Benjamín Hill: 25

Bacoachi: 24

Yécora: 22

Aconchi: 20

Sahuaripa: 17

San Miguel de Horcasitas: 16

Trincheras: 12

Arizpe: 11

Villa Hidalgo: 10

Quiriego: 8

Cucurpe: 8

Sáric: 8

Granados: 7

Nácori Chico: 7

Ónavas: 6

Carbó: 6

Divisaderos: 5

Tubutama: 5

Bavispe: 5

Rayón: 5

Villa Pesqueira: 4

San Felipe de Jesús: 4

San Javier: 3

Santa Cruz: 3

Bacerac: 3

Banámichi: 3

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Tepache: 2

Huásabas: 2

Suaqui Grande: 1

La Colorada: 1

Huachinera: 1

Huépac: 1

Soyopa: 1



Mujeres: 21,509/Hombres: 18,303



Institución Médica

Secretaría de Salud: 28,287

IMSS: 7,642

Isssteson: 2,920

Issste: 732

Sedena: 217

Semar: 14





Casos estudiados: 71,647

Confirmados: 39,812

Descartados: 31,835

Cuadro leve: 11,891

Pacientes activos: 1,525

Pacientes en seguimiento terminado: 10,366

Curados: 24,399

Hospitalizados: 266

Estables: 91

Graves: 140

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 35

Situación actual y datos estadísticos del COVID-19 en Sonora al día de hoy en el Corte Informativo 245. pic.twitter.com/hRAHMbsaNf — Enrique Clausen (@Enrique_Clausen) November 16, 2020