Coronavirus: Sigue minuto a minuto la rueda de prensa de Salud Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Sigue el minuto a minuto de la rueda de prensa sobre el coronavirus de este jueves 09 de abril, a cargo del Director General de Prevención a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández.

Gerardo Álvarez Hernández:

"En Sonora, el día de ayer hemos confirmamos el mayor volumen de casos que hemos observado en los días últimos, se confirmaron 9 casos de COVID-19.

"Los enfermos fueron 5 hombres y 4 mujeres, cuya edad oscila entre los 24 y 71 años de edad.

"Cinco pacientes son residentes de Huatabampo, 2 de San Luis Río Colorado, 1 de Hermosillo y 1 de Navojoa.

"Siete de estos casos son ambulatorios, y dos se encuentran hospitalizados en condiciones estables.

Ninguno de los casos del día de ayer tienen antecedentes de viaje fuera del Estado, lo que confirma la transmisión comunitaria y el comienzo de brotes locales.

"No se confirmaron defunciones el día de ayer.

"Los cinco casos de Huatabampo corresponden a un brote intrafamiliar asociado a una mujer de 43 años que fue confirmada el día 02 de abril del año en curso.

"El caso de Navojoa ocurrió en una enfermera que fue confirmado el 29 de marzo. Ella no se enfermó mientras atendía pacientes.

"Los dos casos de SLRC se encuentran hospitalizados, mientras la paciente de Hermosillo se encuentra estable en el Hospital Doctor Fernando Carranza del ISSSTE.

"No se documentó viajes fuera del Estado, pero sí contactocon un caso confirmado que se infectó desde una visita que tuvo a un estado del Sur del País.

"La investigación de campo a identificado únicamente a seis contactos directos, pero se extenderá a seis contactos ocasionales, para intentar rastrear focos de contagios.

De los 48 casos confirmados, 4 pacientes se han curado y 12 han sido hospitalizados. La letalidad en Sonora es de 10 %.

“Hemos estudiado 467 casos sospechosos, 419 ya fueron descartados por el laboratorio.

Sonora está en mayor riesgo de representar altas tasas de hospitalización por los padecimientos crónicos.

"No tenemos incremento de neumonías atípicas en el estado, esto no implica que no haya casos de Covid-19 entre ellos.

"Alta presión y diabetes son los principales detonantes de muertes en personas contagiadas de coronavirus en el país. 3 de cada 4 muertes por Covid-19 en México son de hombres.

"Un paciente que tenga fiebre, dolor de cabeza y dolor de cuerpo debe de ser sospechoso de coronavirus.



"De las defunciones confirmadas en Sonora, 60 % presentaron hipertensión, 60 % diabetes, 40 % asma y 25 % obesidad.

"Cansancio, incremento de peso, enojo, frustración, tristeza e intranquilidad son situaciones normales durante la contingencia.

"Toda contingencia puede provocar cambios adaptativos, sentir miedo por la pandemia es normal, nos prepara para el quedarnos en casa.

"Para mantener la salud mental debemos evitar la sobreinformación, únicamente informarse con fuentes oficiales.

"Hacer ejercicio en la medida de lo posible, tomar el sol, abrir ventanas para tomar el Sol, mantenerse comunicado y con cosas por hacer pueden ayudan a cuidar nuestra salud mental en esta contingencia.

Un factor de riesgo ante el coronavirus también son quienes consumen tabaco, vapean o sufren alcoholismo: programa Ponte Frente Al Espejo.

"Disponemos de líneas especiales para atender a quien sufra violencia doméstica y crisis sicológicas en esta época.

“Estamos haciendo siempre un monitoreo de cómo esta la situación en el estado de Sonora.



"En el tema del suicidio no hemos registrado que la persona se hayan querido quitarse la vida por el COVID-19.



“Las personas que ya llevan tratamiento por favor no lo suspendan”.