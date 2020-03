Sigue minuto a minuto la rueda de prensa sobre prevención ante el COVID-19

HERMOSILLO, Sonora. - Sigue el minuto a minuto de la rueda de prensa sobre el coronavirus de este lunes 30 de marzo, a cargo del Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela.

Ahorita les platicaba que hace pocomás de 10 días estuvimos con los productores de mesa, se hizo un compromiso para que se les diera el ABC, las medidas de prevención, fueron más de 100 médicos y responsables de la salud de los trabajadores del campo, informó Horacio Valenzuela, secretario del Trabajo.

Para entrar a los mercados nacionales e internacionales debes de cumplir con ciertos requisitos, informó Jorge Guzmán, titular de Sagarpa estatal.

El abasto no hay ninguna duda que se garantiza.

Advirtió que hay brigadas que atienden las denuncias de empresas que no están trabajando para hacer lo correspondiente.

"Si la actividad que desarrolla esta empresa es o no esencial debe o no parar de acuerdo a su actividad".

No perdamos de vista que este virus quienes lo tienen pueden traerlo consigo y no manifestarse, entonces, ¿quién nos asegura que la gente ya traía ese problema? Hay que hacer un pacto social, todos importamos y somos importantes".

Hoy deben estar cerradas (las empresas no esenciales)".

"Lo de las uñas no se puede hacer a tres metros de distancia, yo creo que a nadie le conviene contaminar a nadie".

"Los sonorenses han sido solidarios, no ha habido necesidad de traer un desparramo de gente".

"Con la vida de los sonorenses no se juega, no les podemos regatear tiempo ni nuestro mejor tiempo".

Respecto a los trabajadoras del hogar, señala que a la que está en su casa le continúa pagando aunque no está trabajando.

Imagínate una persona grande que necesita los servicios de ella, me parece que no está en el ADN un comportamiento de esta naturaleza, me parecería muy injusto".