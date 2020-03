Coronavirus: Sigue minuto a minuto la conferencia de la Secretaría de Salud Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Sigue el minuto por minuto de la rueda de prensa sobre el coronavirus en la Sala de Juntas de la Secretaría de Salud Sonora, a cargo del Director General de Prevención a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández y Marcos Serratto, Director del Hospital General.

No solamente será benéfico para reducir la transmisión del Covid, sino para otro tipo de padecimientos gastrointestinales”.

Con la sospecha o que quieren llegar a que les hagan la prueba. A las personas que llegan con algo se les dan las recomendaciones con las medidas que deben de tener.



No tenemos hospitalizadas personas con sospecha de este establecimiento.

Ninguno de los casos sospechosos han estado en aislamiento hospitalario, señaló Gerardo Álvarez.

Empecemos por esta escalabilidad y evitemos el contacto en grupos específicos, si ustedes escucharon la recomendación es: Pospongan o cancelen eventos no esenciales y por eventos no esenciales se entiende aquellos que cuya cancelación o posposición no produzca alteración de esferas como el trabajo o impacten de forma negativa en este momento”.