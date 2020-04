Coronavirus: Minuto a minuto sobre la rueda de prensa de Salud Sonora

HERMOSILLO, Sonora. - Sigue el minuto a minuto de la rueda de prensa sobre coronavirus este martes 28 de abril, a cargo del Director General de Prevención a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández.



Ayer se confirmaron el fallecimiento de cuatro personas a causa de coronavirus (Covid-19), con los que se acumulan 30 decesos por esta enfermedad en el Estado. Además, se confirmaron 15 casos nuevos positivos para un total de 260 desde el 16 de marzo, cuando se detectó el primer paciente de esta enfermedad en Sonora, informó Gerardo Álvarez Hernández, vocero de Covid-19 en la entidad.

"La primera defunción ocurrió en un hombre de 87 años, con antecedente de enfermedad pulmonar crónica, diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular; falleció el día 19 de abril.

"La segunda muerte sucedió en una mujer de 69 años, quien tenía diabetes, hipertensión y obesidad; inició síntomas el 11 de abril, requiriendo hospitalización el 18 de abril, en una unidad del IMSS y lamentablemente, falleció.

"La tercera defunción sucedió en una mujer de 90 años, quien fue confirmada el 26 de abril en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente; tenía diabetes e hipertensión; inició síntomas el 4 de abril con un cuadro respiratorio grave, que requirió hospitalización urgente en una unidad del IMSS, donde permaneció con ventilación mecánica invasiva y falleció.

"La cuarta defunción, ocurrió en una mujer de 39 años, quien fue confirmada el 26 de abril, y padecía obesidad mórbida; inició síntomas el 9 de abril, con un cuadro respiratorio grave, por el cual fue hospitalizada una semana después en una unidad del IMSS, en donde permaneció hospitalizada muy grave, con ventilación mecánica invasiva hasta su muerte.

"20 sucedieron en mujeres y 10 en hombres.

"Las defunciones corresponden a los municipios de San Luis Río Colorado con 12; Magdalena de Kino, Hermosillo y Huatabampo con tres cada uno; Caborca, Sáric y Nogales con dos cada uno; mientras que Opodepe, Guaymas y Cajeme con una cada uno.

Los nuevos casos ocurrieron en ocho hombres y seis mujeres, cuyas edades oscilan entre los 24 y 67 años, residentes de los municipios de Hermosillo (7); San Luis Río Colorado (3); Cajeme (2); mientras que Huatabampo y Nogales registraron uno cada uno; ninguno de ellos tiene antecedente de viaje fuera del estado, lo que confirma la circulación local del virus.

"Uno de los nuevos casos de ayer es un médico que reside en Cajeme.

"Seis de los casos de ayer corresponden a un brote que hemos identificado en Hermosillo.

Iniciaron síntomas entre el 11 y el 26 de abril, dos de los pacientes se encuentran hospitalizados en condiciones muy graves ambos tienen comorbilidades.

Ninguno de los hospitalizados es trabajador de la salud, mientras que 12 son casos moderados.

Los cinco municipios con más casos son: San Luis Río Colorado (128), Hermosillo (51), Huatabampo (17), Cajeme (16) y Nogales (12).

177 casos son ambulatorios, 41 tienen curación virológica (16%), están hospitalizados estables 2, hay 10 hospitalizados graves.

Respecto a la presentación de comorbilidades, 145 casos, tienen comorbilidades y el resto son pacientes que no tienen condiciones crónicas.

Preguntas:

1.- Hace unos días se esperaba un repunte de casos derivado de las festividades de Semana Santa. Respecto a las reuniones del Consejo Estatal de Salud, ¿cada cuánto se reúnen y la evaluación de la situación en Sonora?

“Si consideramos el periodo de incubación largo del virus los casos empezaron a aparecer a partir del 18.

“La comunidad está muy pendiente. Ya no tenemos días sin casos, es una transmisión sostenida.

“Tampoco tenemos días de un dígito de casos, empiezan a aparecer por decenas, creo que es claro que la curva va ascendiendo y lo enlazo con la pregunta de la evaluación: Por supuesto es apegada a lo que habíamos establecido, pronosticado por los modelos. Todos saben que de acuerdo a los modelos el incremento de casos está en esta fase inicial, imaginen la curva, vamos subiendo.

“Vamos en la parte ascendente todavía no alcanzamos el pico que a todos ha interesado, es difícil señalar con exactitud cuándo sucederá con exactitud cuándo estaremos en la parte alta de la curva.

“La evaluación el trabajo se ha hecho, la respuesta comunitaria ha logrado que la curva no sea de características abruptas, se ha mantenido de una forma, imaginen que le ponemos un freno a ese ascenso entonces va siendo lento.

Pero quiero ser cuidadoso en el mensaje porque también se ha observado un ascenso en la movilidad; la gente se está moviendo más, estamos relajando la percepción del riesgo y esto es sumamente peligroso porque la dinámica de la epidemia dice que entre más movilidad y cercanía con nuestros semejantes, más facilita.

"El consejo se reúne dependiendo de las necesidades y la urgencia con la que se deriven los temas, seguramente esta semana habrá una reunión para tomar decisiones.

“Hay mucha gente muy analítica e inteligente, que compare las curvas que tiene Sonora con nuestros vecinos y se dará cuenta cuál es la situación de Sonora que el trabajo se ha hecho. Tenemos menor comportamiento, menos crecimiento que otros estados, pero la lectura debe de ser correcta, no es producto de la casualidad, es producto del esfuerzo que todos hemos hecho.

“Si nos relajamos y seguimos aumentando la movilidad y seguimos pensando que a mí no me va a pasar, a mí no me va a dar, o que me pase, si me va a dar leve, así ya tengo anticuerpos y me voy a trabajar, pero es una percepción equivocada.

“Pregúntense cuántos de sus contactos son sujetos de alto riesgo. Sería muy egoísta de nuestra parte, lo digo con mucho respeto no quisiera que se enojara la comunidad, que se manifestaran en contra mía en redes sociales, es una posición de poca corresponsabilidad social.

“Analicen el comportamiento y verán que estamos mejor que otros estados vecinos, pero para qué continuamos así es necesario un último esfuerzo.



2.- El caso del médico de Cajeme, ¿cómo fue y cuál sería el llamado para que no se asusten y sigan en su labor para evitar mayores contagios? Y una pregunta, es que si el calor mata el virus.

“Bueno, en el caso del médico, se infectó en su trabajo.

“No sólo en Cajeme, yo quiero hacer el llamado, la recomendación a todas las instituciones de salud, son la población de más riesgo y es fundamental extremar las medidas estándar.

“Que se utilicen no sólo dentro de las unidades de salud. Deben mantener las medidas dentro y fuera de la unidad. Los protocolos están estandarizados. Recuerden que el gel alcohol no sustituye al lavado de manos, este debe de hacerse antes de cada interrogatorio, después de cada procedimiento que haga.

“Quisiera reiterar, la comunidad de Sonora ha sido respetuosa y solidaria, ojalá que mantengan esa misma visión y respeto, que no haya estigma que no haya acto de rechazo, tiene que moverse, ir a sus trabajos, lo están haciendo con miedo, el personal de salud se siente temeroso, pero están ahí, al pie del cañón.

“Tienen que aislarse, tienen hijos, tienen familiares y el mismo temor que siente la comunidad lo sienten ellos. El llamado es que seamos solidarios. Hay que ser solidarios con la gente que se infecta de la comunidad.

“Hay un debate internacional. Como les dije hace tiempo se esperaría que el comportamiento de los virus cambie con las estaciones y el calor y la humedad tengan un efecto con ellos. No necesariamente es así, en el caso de la influenza tuvimos casos todo el verano.

“El SARS covid 2, se inactiva a temperaturas arriba de 56°C y humedad arriba del 30%.

“Esperaría entonces que estos investigadores que salieron públicamente también les señalaran que son diferentes las condiciones experimentales a las poblacionales.

“El mundo científico está ayudando tratando de resolver problemas, pero a veces falta explicar que los escenarios son diferentes.

No confiemos en que el calor de Sonora va a acabar con el coronavirus.



3.- La incidencia en las mujeres en Sonora de Covid-19, tanto en los casos fatales o defunciones. Es un caso raro, porque más bien se recarga hacia el sexo masculino. Quisiera saber si hay causas específicas. Y la otra es de las personas recuperadas, ¿cuántas son mujeres y cuántos son hombres?

“Respecto a la situación en las mujeres, no tenemos una hipótesis científica, no hemos establecido un supuesto para investigar, me parece que es una muy buena oportunidad y lo haremos.

“Pero puedo decirle la descripción de la situación que existe y es que las comorbilidades sí hay diferencia en la distribución por sexo.

“La hipertensión es más frecuente en hombres, por una distribución diferente de la grasa corporal; el riesgo cardiovascular es diferente en el hombre, su grasa es más abdominal.

“Entre más grande sea la grasa abdominal el riesgo cardiovascular aumenta. En cambio, en las mujeres en general es diferente a la de un hombre y usualmente el mayor de la cintura para abajo; eso tiene que ver con los riesgos biológicos.

“Les doy un dato general: De los 145 casos que ha habido confirmados en personas con comorbilidad, 80 son mujeres. Y en cambio los casos que no tienen comorbilidades la mayoría son hombres.

“Entonces se sabe que es más alta la prevalencia de diabetes en mujeres.

“La Ensanut ha señalado que la prevalencia de sobrepeso y obesidad es mayor en las mujeres. El supuesto es biológico, es la distribución de las enfermedades.

“Van a hacer una serie de cuestionarios a los pacientes de los centros Covid para saber cuál es su riesgo, aunque clínicamente estén bien, serán manejados de forma más preventiva.

“Un factor que va a pesar mucho es si tengo comorbilidades o no.

“Los médicos clínicos van a empezar con mayor intención la presencia de ciertos factores de riesgo.

“Es difícil su pregunta, no la traigo aquí porque la base de datos es enorme.

“Me pregunta cuántas mujeres se han recuperado, de los 41 casos, 17 son mujeres y 24 son hombres.

“Es decir, la curación también es un desafío para los sistemas de salud por el comportamiento incierto que tiene el virus.

“Para decir que el paciente está curado se requiere demostrar que no tiene ya virus en su organismo. Cuando decimos que tenemos 41 pacientes curados es porque en el seguimiento ya no detectamos virus.

“La mayoría de pacientes al día 14 no tienen virus, pero hay otros que en el día 21 aún tienen virus... en el día 35 aún tienen virus. Es muy incierto porqué algunos pacientes, no hay respuesta científica mundial.

“Si un paciente tiene una comorbilidad, especialmente si se deprimió su sistema inmunológico es probable que mantenga el virus por más tiempo.

“Realmente es muy complejo decir con precisión si una persona al día 14 va a estar curado. Depende de muchos factores.

“Entiendo el interés a nosotros también nos llama la atención y nos preocupa. El propósito es proteger a los más vulnerables, pero en este momento no tendría yo respuesta muy completa.

“Mi supuesto es que se debe a la distribución de las comorbilidades, y las mujeres tienen en el caso de diabetes obesidad y sobrepeso, tienen mayor prevalencia que los hombres.

"Personal de Salud tendrá un lugar dónde estar, donde puedan estar para proteger a su familia y puedan estar de manera segura", dijo Gianco Urías.

“Quiero agradecer a la gente que se ha estado sumando sanitizando. Empresarios, sociedad civil y restaurantes.

"Vienen a darnos un donativo para la Secretaría de Salud", finalizó.