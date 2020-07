Coronavirus: Cambian funerarias sus procedimientos para proteger a empleados y clientes

AGUA PRIETA.- Los procedimientos para el levantamiento de cuerpos cambiaron desde que inició la pandemia de Covid-19, y ahora el temor es que los empleados se contagien, ya que sólo tres establecimientos ofrecen estos servicios en esta frontera.



Aunque en otras temporadas el velatorio municipal es una opción más, además de las tres funerarias de esta frontera, únicamente ofrece el servicio de velación y transporte de cuerpo al panteón.



Actualmente no ofrece servicios a personas que hayan fallecido por sospecha de Covid-19, por lo que las opciones para los aguapretenses disminuyeron durante esta pandemia.



Mientras que las tres funerarias que quedan disponibles han tenido que implementar medidas de prevención, tan considerables como las que se aplican en instituciones de primera respuesta.



Con batas, overoles, mascarillas, lentes, zapatos cubiertos y guantes, los empleados de las funerarias realizan el levantamiento de cuerpos cuando se sospecha que la muerte fue por Covid-19.



El trabajo se hace más arduo, debido a que algunas personas niegan que los fallecimientos se deban a la pandemia e insisten en que se realice velación.



Esto sólo es posible cuando el deceso se debió a una muerte natural, explicaron los encargados de las funerarias, pero cuando no es así, no se permite no sólo por seguridad de los empleados, sino también de los propios familiares.



PREGUNTA OBLIGADA

El propietario de una funeraria local relató que la pregunta obligada al solicitarse un servicio es si la muerte fue posiblemente por Covid-19, y ocurre que lo niegan para poder velar a su ser querido.



Se hacen investigaciones para conocer las posibilidades de que el fallecimiento haya sido por Covid-19, y cuando es así, se determina no permitir la velación.



Durante estos meses de pandemia en Sonora, los protocolos han sido cambiantes, y aunque al principio se había determinado necesariamente cremar en casos de Covid-19, hoy es posible sepultar, pero con el féretro sellado.



“El cuerpo se pone en bolsa, se cierra el ataúd y se le pone una cubierta de plástico”, explicaron, y de esta manera se permite que una persona fallecida por Covid-19 pueda sepultarse.



Otro de los retos a los que se han tenido que enfrentar en las funerarias, es convencer a los dolientes de las medidas que deben tomarse por su propia seguridad para evitar la propagación de Covid-19.



Porque también cuando se trata de una muerte natural sólo se permite que a la velación asistan 10 personas, medida con la que se trata de prevenir contagios entre los asistentes.



Otro hecho que se ha observado es que el proceso de duelo ha sido más difícil, porque no hay una despedida realmente, porque ésta se da cuando se deja a un paciente en el hospital.



Por ellos a través de las redes sociales, no sólo en Agua Prieta, sino en el Estado, las funerarias han implementado campañas para crear conciencia en la población para que hagan lo necesario para evitar contagios.



SUBE LA DEMANDA

En esta frontera debido a la demanda y la presencia de sólo tres funerarias, en ocasiones se saturan los servicios, por lo que tienen que pedirles a las familias que sean pacientes, porque es posible que tarden un poco más de lo habitual.



Entonces aparece el temor de los responsables de las funerarias, sobre qué pasaría si los empleados se contagian de Covid-19 y ya no pueden atender a la población con sus difuntos.



Porque incluso ya se han dado casos de contagios en algunas funerarias y es difícil no tener a personal capacitado que releve a los empleados que requieran descansar.



Por ello ha surgido la pregunta de a quiénes podrían capacitar para apoyar con el levantamiento de cuerpos, porque aunque han estado en contacto con autoridades de Salud, los riesgos se mantienen.



Se esfuerzan porque personal del sector Salud constantemente los actualicen sobre las medidas que se pueden asumir para evitar en medida de lo posible, los riesgos para los empleados.



Y aunque las cifras hablan sobre una parte de lo que se vive, en realidad hay personas que por no creer en la existencia de la pandemia, no desean asistir al médico, ni tratarse, por lo que mueren sin ser diagnosticados.

En Sonora se habían registrado hasta la mañana del sábado 9 mil 801 contagios de Covid-19, encabezado por Hermosillo y seguido por Cajeme. Agua Prieta, ocupa el octavo lugar desde hace varias semanas, con 256 contagios de Covid-19.

En fallecimientos se tenían, hasta el sábado por la mañana, 990 en Sonora. En Agua Prieta iban 21.

Sin embargo, las funerarias en esta frontera trabajan con casos que no fueron atendidos en el hospital y les preocupan los contagios de sus empleados, por las pocas opciones que hay de servicio en esta frontera.



PARA SABER

Al principio de la pandemia en Sonora sólo se permitía cremar los cuerpos en casos de Covid-19, pero hoy es posible sepultarlos, con el féretro sellado. Los cuerpos se ponen en bolsa, se cierra el ataúd y se le pone cubierta de plástico, según informó un dueño de funeraria en Agua Prieta.