Coronavirus: Cajeme pasa a riesgo alto en el Mapa Sonora Anticipa

HERMOSILLO, Sonora.- Después de varias semanas que municipios de la entidad se mantuvieran en riesgo medio y riesgo bajo de contagios por Covid-19, en la actualización del Mapa Sonora Anticipa, Cajeme pasa a riesgo alto colocándose en color naranja, por lo que es muy importante que la población no deje las medidas preventivas contra el virus, informó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en el estado informó que Sonora continúa en amarillo en el Semáforo Epidemiológico Nacional y del 19 al 25 de abril de 2021 en el Mapa Sonora Anticipa, Cajeme está en riesgo alto, mientras que en riesgo medio siguen Caborca, Hermosillo, Guaymas, Empalme, Navojoa y Huatabampo y en riesgo bajo se encuentran San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Nogales, Agua Prieta y Cananea.

Clausen Iberri hizo el llamado a la población a disminuir su movilidad poblacional ya que se tiene evidencia de que a mayor movimiento mayor es la circulación del Covid-19, así como a realizar las acciones contra contagios como lo son el uso de cubrebocas, lavado de manos frecuente con agua y jabón y respetar el distanciamiento social

El llamado es a no confiarse y a seguirnos protegiendo, no debemos olvidar que el Covid-19 no se ha ido y que es nuestra responsabilidad el realizar los protocolos sanitarios. Sigamos con las acciones de higiene’’, advirtió.