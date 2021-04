Convocan a Ángel Estrada a la Selección Sub-18 de México

Luego de la regularidad que ha tenido con Cimarrones de Sonora en el actual torneo de la Liga Expansión MX, el hermosillense Ángel Estrada fue convocado a la Selección Mexicana de Futbol Sub-18, que es dirigida por el profesor Marcos Ayala, y viajará a la Ciudad de México para concentrar del 17 al 22 de abril.

El centrocampista, de 18 años, se incorporará al proceso con el que se viene trabajando en esta categoría y estará entrenando con la intención de llenarle el ojo al seleccionador nacional, y así ganarse un lugar en futuras convocatorias para irse perfilando a competencias oficiales del tricolor menor.

“Me llega de sorpresa, y más que nada es un gran logro para mí, me emocionó mucho la convocatoria, de la nada me dicen eso y se me sube la sangre a la cabeza, me emocioné mucho, mis compañeros felicitándome, es una satisfacción que a cualquier futbolista le gustaría tener”, relató.

Estrada Meza ha llevado un ciclo de formación de 3 años en la Tercera División Profesional, y a la llegada del profesor Gabriel Pereyra al primer equipo el verano pasado, lo fue integrando a los entrenamientos hasta que debutó en Liga Expansión MX el 27 de octubre del 2020 en la cancha del Héroe de Nacozari.

En el actual torneo ha participado por algunos minutos en 6 partidos diferentes, y colaboró con una asistencia de lujo -de “taquito”- para que el ecuatoriano Jonathan Betancourt le anotara a los Venados de Mérida en la jornada 4; único partido en el que Ángel Tadeo ha saltado como titular.