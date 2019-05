Controlarán ingreso a Palacio en Guaymas

GUAYMAS, Sonora.- El ingreso de personas al Palacio Municipal será controlado mediante un libro de visitas que estará en la entrada, para evitar conatos de violencia hacia regidores o servidores públicos, anunció la alcaldesa Sara Valla Dessens.



La primera edil informó que al igual que en el Palacio Nacional y Palacio de Gobierno, en Guaymas controlarán las visitas con el registro de quienes acudan al recinto oficial.



Indicó que a todos sin excepción se les pedirán las credenciales de elector, serán anotados en el libro de visitas y se les canalizará a la dependencia a la que acudirá de acuerdo a sus necesidades.



"Necesitamos que la gente que vaya a Palacio, vaya de manera responsable, se registre como en todos los lugares, como en Palacio Nacional, en Palacio de Gobierno, que dejen su credencial de elector y se canalice a la dependencia que va", externó.



Lo anterior, dijo, se decidió, luego de que decenas de personas que acudieron en busca de autoridades municipales para defender los derechos de las mujeres de la etnia yaqui agredieron al regidor Antonio Pintor Hernández.



"No vamos a permitir que se le falte al respeto a un regidor que ha trabajado de una forma intachable, haciendo su trabajo, ni a nadie, no podemos permitir que la gente trabaje con miedo, de esa manera", subrayó.



Valle Dessens agregó que en lo personal, el 1 de mayo tuvo una experiencia de violencia con el personal sindicalizado que se encontraba enardecido en Palacio Municipal.



Con el libro de visitas, aseguró, no se evitará el acceso a las personas, pues es sólo un instrumento para llevar un orden de quienes entran y a qué dependencia.