Consejo estatal de Morena avala a Alfonso Durazo como aspirante a la candidatura

HERMOSILLO, Sonora.- El consejo estatal de Morena avaló por unanimidad Alfonso Durazo como aspirante a la candidatura del estado, por lo que esperarán los tiempos electorales para formalizarlo.



En su primer evento público como aspirante a la candidatura de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien hasta hace unos días se desempeñaba como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ofreció una rueda de prensa a medios de comunicación, luego de su evento con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado y militantes del partido.



"Estoy aquípara aceptar que en Sonora hay una votación por unanimidad del consejo estatal por proponerme buscar la gubernatura a la candidatura al estado, por eso mi renuncia a la responsabilidad al frente de la Secretaría de Seguridad", expresó.



Aunque aseguró que en su momento, cuando los tiempos lo permitan y se formalice su candidatura, presentará su propuesta, señaló que buscarán que en Sonora se impulsen los principios rectores del presidente de la República: No mentir, no robar, no traicionar al pueblo.



Debe haber un combate a fondo de la corrupción, aseveró, pues es el principal obstaculo para el desarrollo económico del estado.



"Debemos combatir la corrupción, tenemos que recuperar el gobierno del estado y ponerlo auténticamente al servicio de la gente, desvincularlo de cualquier grupo económico hegemónico como evidentemente está en el estado.



Redefinir las prioridades y destinar el presupuesto a aquellas cuestiones prioritarias para el interés general", dijo.



Luego de su puesto como titular de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo mencionó que se han logrado grandes avances, pero se requiere una coordinación entre el estado y la federación para mejorar la situación por la que atraviesa el estado.



"Hay que plantearnos como una prioridad la recuperacion del estado, es indenegable la responsbailidad de la seguridad. Se deben coordinar entre el estado y la federación, se debe atacar la corrupción y mejorar las condiciones de los policías", expresó.



Además de la seguridad las otras prioridades para el estado son el desarollo, a través de la atracción de inversión, con la creación de un gabinete de seguridad y desarollo, así como el tema de salud y apoyos a jóvenes.