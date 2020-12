Conquista Karina un éxito más en su carrera musical

Navojoa.- Para Ana Karina Cupis Millanes, una joven de 32 años de edad con discapacidad visual, sus sueños son más grandes que los obstáculos, pues con amor y perseverancia ha construido una carrera dentro del ámbito musical, lo que le valió ser reconocida a nivel estatal.

La navojoense, quien es licenciada en Derecho, canta y toca ocho instrumentos musicales e indicó que representó a Navojoa en el certamen estatal Galardón Mérito Incluye 2020, que reconoce a los jóvenes talentos y fue la ganadora dentro de la categoría de Trayectoria Musical y Cultural, galardón que recibirá hoy en Hermosillo.

“DIF me invitó a participar y mandaron mi documentación, cada municipio manda a una persona y en esta ocasión tuve la fortuna de ganar en esa categoría”, expresó, “me siento muy sorprendida porque no me lo esperaba”.

Fue a los 4 años de edad cuando en juegos se interesó por tocar instrumentos y a los 13 años de edad lo hizo por primera vez de manera profesional.

“Me dedico a la música y trabajo en colegios particulares como maestra de música, tengo una orquesta de música que se llama Ensamble Musical Cupis y una escuelita musical”, mencionó.

La joven residente de la colonia Hidalgo de esta ciudad, quien además es integrante de la agrupación “Dannys Show”, reveló que su mayor anhelo es ayudar a niños con capacidades especiales a que se desarrollen y sean felices a través de la música.

Algunos tendrán la ilusión de pisar grandes escenarios, pero mi sueño es apoyar niños con limitaciones físicas o económicas para que saquen su talento”, agregó, “a mí me dijeron que no iba a poder estudiar ni aprender a tocar instrumentos, incluso la propia familia, pero aquí estoy”.

Entre las notas musicales, Ana dijo haber encontrado la felicidad y el medio para ganarse la vida.