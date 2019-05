Conmueven tragedias de mujeres asesinadas

HERMOSILLO, Sonora.- El asesinato de la joven Ámbar Dolores Vázquez, de 20 años y originaria de Santa Ana, Sonora, ocurrió alrededor de las 03:15 horas de ayer, cuando la Policía Municipal atendió un reporte de incendio en unos apartamentos en las calles Mártires de Cananea y Héroes de Caborca, de la colonia Ley 57.



Se trataban de unos departamentos donde la joven fue hallada calcinada y con una herida cortante en el centro del cuello.



Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al lugar para dar fe y legalidad de la situación, y realizaron el levantamiento y traslado del cuerpo hacia el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense para determinar legalmente las causas del deceso.

Impacta a vecinos



La muerte de Ámbar Dolores impactó a los vecinos de la colonia Ley 57, ya que, aunque dijeron no conocerla bien porque había llegado a la colonia en febrero pasado, la forma en que falleció no debió suceder, según expresaron.



"Pobrecita muchachita. No la conocía, pero dicen que era buena estudiante y es muy lamentable lo que le sucedió, no debió haber pasado y espero que se haga justicia", exclamó una de las vecinas.



Aseguraron que se enteraron de la tragedia cuando el predio se estaba incendiando y uno de los vecinos dio aviso al número de emergencia y llegaron las unidades de rescate para combatir las llamas, pero jamás se imaginaron lo que había sucedido en el interior.

Brillante alumna y destacada deportista

La joven Ámbar Dolores es recordada como una destacada alumna en lo académico y una extraordinaria deportista en la escuela Cecytes de la ciudad de Santa Ana, Sonora, de donde era originaria.



Martha Nidia Quintanar Gallardo, directora del plantel, la recordó como una estudiante muy participativa en proyectos académicos, buena compañera y de alto nivel en competencias deportivas como taekwondo en que tenía el nivel de cinta negra.



"Tenemos muy bonitos recuerdos de ella y realmente estamos consternados con la noticia de su muerte, tanto el personal docente, administrativo y alumnado en general.



"Era muy amigable con sus compañeros, muy disciplinada, cinta negra en artes marciales y siempre figuraba en los primeros lugares de aprovechamiento, responsable, era una líder en los proyectos académicos", comentó.

La directora de la escuela preparatoria indicó que Ámbar fue una estudiante distinguida de la generación 2013-2016 y que siempre contó con el apoyo total de sus papás, quienes fueron muy participativos en el desarrollo educativo de la joven.

Hallan cuerpo de Itzel Noemí en despoblado

Luego de siete días de intensa búsqueda, fue hallado el cuerpo de la niña Itzel Noemí, quien tenía siete días desaparecida, indicó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

Los restos de la menor fueron hallados semienterrados en un predio ubicado al despoblado de este Municipio fronterizo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AMIC), de la Fiscalía, especializados en búsqueda de persona, localizaron el cuerpo en un predio desértico ubicado a 50 metros del canal de riego, donde Itzel Noemí había sido vista por última vez.

Estaba semienterrada a escasa profundidad, en medio de dos plantas de la región.

Al lugar ubicado en la misma colonia Solidaridad y relativamente cerca del domicilio de la menor, de 7 años, acudió personal de Servicios Periciales para levantar indicios que permitan esclarecer el móvil y la causa de la muerte y dar con el responsable.

Habitantes de ese Municipio expresaron su condena ante este crimen y exigieron justicia a las autoridades.

La fiscal general, Claudia Indira Contreras Córdova, señaló que el feminicidio de la niña no quedará impune.

Encuentran sin vida a mujer en el Poniente

El cuerpo sin vida de una mujer, presuntamente asesinada por arma de fuego, fue encontrado esta tarde en el bulevar Lázaro Cárdenas final, en la colonia Antorcha Campesina, al Norponiente de la ciudad.

De acuerdo con información oficial de las autoridades policiales, minutos después de las 15:00 horas de ayer, se recibió el reporte de que en el monte había una persona sin vida.

Al llegar, los elementos encontraron el cuerpo de la mujer, con signos de violencia y al parecer con un impacto de bala.

La hoy occisa tenía entre 30 y 35 años de edad y vestía pantalón negro con café y blusa café. Hasta ayer no había sido identificada.

Según indicaron las autoridades que atendieron el reporte, en el lugar también se encontró un casquillo percutido de arma de fuego, de calibre desconocido.