“Congelan” en comisión propuesta para modificar ley electoral de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Al no lograrse un acuerdo entre las iniciativas de los diputados, la propuesta de modificar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, fue retirada de la orden del día de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.



En sesión realizada este martes en el Congreso del Estado antes de iniciar con los puntos de la sesión, el presidente de la Comisión, Jesús Alonso Montes Piña, sometió a votación el retiro del punto de esta modificación a la ley.



“No logramos construir un consenso de acuerdo en unas iniciativas que generaran condiciones amables para todas las fracciones que representamos y con mucha congruencia consideramos que es oportuno retirar este punto”, dijo.



Algunos de los diputados expresaron que no eran lo tiempos de votar un dictamen en estos tiempos donde la prioridad es el tema de salud.



María Dolores del Río, diputada de Movimiento Ciudadano, resaltó que antes de hacer una modificación a esta ley se debe de tomar en cuenta la opinión de académicos, ciudadanos y partidos políticos.



“Es una ley muy importante y no solamente precisa del acuerdo entre diputados, sino que requiere de reuniones previas antes de llegar a esta sesión, ese dictamen no surgió de los acuerdos de los ciudadanos y en un tema como ese nosotros no podemos tomar esa decisión debemos consultar”, resaltó.



“PISO PAREJO”



La iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, presentaba entre otras cosas, el “piso parejo” para partidos de reciente creación.



Además la segunda vuelta y acortar los tiempos de campaña para candidatos a Gobernador .

La iniciativa era presentada por el diputado Montés Piña y presentaba escritos de los diputados del Partido Nueva Alianza y del Grupo parlamentario del PAN.



El diputado del PAN, Eduardo Urbina, mencionó que se debe llegar a un acuerdo para presentar alguna reforma a la Ley Electoral, pues el límite es hasta el 31 de mayo.