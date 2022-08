Conforme Roberto Hernández con funcionamiento ante Leones Negros

Después de cinco partidos donde Cimarrones de Sonora se había mantenido invicto en la Liga Expansión MX, no fue hasta el pasado miércoles cuando el DT Roberto Hernández dio el visto bueno respecto al futbol que pretende implantar en este club.

La victoria por 2-1 que los sonorenses consiguieron el miércoles en casa frente a Leones Negros no sólo representó tres puntos valiosos que los colocaron momentáneamente en el cuarto lugar de la tabla, sino también uno de los mejores partidos que el técnico michoacano ha visto de su equipo en lo que va de su corta gestión.

“Hasta donde estuvimos once contra once, el desarrollo fue muy bueno, hoy sí me gustó el equipo. Hoy sí el equipo conectó desde la primera línea. Desde Gabino (Espinoza), la salida fue como se entrena, como se planea.

“Las circunstancias del partido también lo permiten. A veces el rival no te lo permite, y por más que intentes, no se puede; hoy se pudo. Nos pusimos arriba en el marcador muy rápido, el equipo trabajó muy bien y terminamos ganando el primer tiempo 2-0”, expresó el estratega.

Aunque no tuvo la oportunidad de dirigir a Raí Villa anteriormente, Hernández admitió que conocía la trayectoría del delantero hermosillense que ahora defiende los colores del conjunto tapatío, sin embargo afirmó que tampoco enfocó su planteamiento en anularlo.

“Nosotros trabajamos de manera global, no individualizamos tanto el trabajo, pero cuando conoces a un jugador, como también conozco a (Wilber) Rentería, que lo trabajé, tan así que logramos, por la marca y por la forma, que Rentería jugara sólo 45 minutos, cuando es un gran jugador.

“Raí también es un jugador que está probado por demás en esta categoría, sabemos su capacidad para hacer goles, pero nuestra defensiva se portó a la altura; lo conocen también bien y supieron marcarlo atinadamente para que se fuera en blanco”, comentó.

Los Cimarrones de Sonora visitarán al Atlético Morelia el próximo domingo 21 de agosto, en la jornada 8 del torneo Apertura 2022.