Conflicto entre AFES podría dejar a Sonora sin Nacionales de futbol

La disputa entre las dos asociaciones de futbol estatal que existen actualmente en Sonora deberá resolverse ante un tribunal y sin la injerencia del Sector Amateur de la Femexfut, aseguró este sábado el abogado Marco Antonio Quihuis.

Acompañado por Evaristo Benítez, presidente de una de las AFES, y alrededor de 30 directivos de distintas ligas del estado, el legista explicó que se ha entablado una demanda ante la mesa directiva que encabeza Fernando Mendívil con el fin de ponerle fin al conflicto por la vía legal, aunque sólo el vicepresidente Martín Trujillo habría accedido a recibir la notificación física de esta.

“Legalmente, en un tiempo corto, ninguna de las dos va a poder tener validez, y eso va a repercutir a nivel nacional, es decir, no van a estar avaladas, en cuanto el juez le haga llegar el oficio a la Federación Mexicana de Futbol ambos consejos directivos van a ser suspendidos y, obviamente, no van a tener participación.

“Por eso les hago la pregunta, ‘¿por qué no se quieren presentar?’. Si ellos hablan de moralidad y que no quieren afectar al futbol sonorense, pues la solución es muy sencilla; este no es un pleito entre el ingeniero Evaristo y el licenciado Mendívil, esta es una empresa, una asociación civil, y el pleito es ante un tribunal”, expuso Quihuis Buelna.

La medida, si bien no limitaría a ninguna de las dos asociaciones para realizar torneos y competencias a nivel municipal o estatal, sí estaría inhabilitando a Sonora para albergar o participar en competencias nacionales hasta que un juez resuelva cuál es el organismo que regirá al estado ante la Federación Mexicana de Futbol.

“Yo creo que sería una solución rápida, efectiva, si se llegara a dar una conciliación, sobre todo para el futbol sonorense. A los asociados que están aquí presentes, me tocaría como abogado decirles que no se desesperen, este es un trámite jurídico.

“Una vez que nosotros los notifiquemos, ellos tienen diez días para contestar la demanda, establecer sus defensas, que el juez conozca la otra versión de los hechos. Hasta ahorita sólo han recibido la notificación el notario del registro público y Martín Trujillo Camacho”, añadió el abogado.

La asociación que dirige Fernando Mendívil recibió el aval por parte del Sector Amateur a principios de año, sin embargo Evaristo Benítez argumenta que el problema debe resolverse de manera interna, según fue aprobado por la Federación profesional.