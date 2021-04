Confía Gabriel Pereyra en remontada ante Tepatitlán en Hermosillo

A pesar del mal resultado cosechado este miércoles en casa del Tepatitlán, el DT de Cimarrones de Sonora, Gabriel Pereyra, se dijo confiado en poder hacer un mejor partido de vuelta el próximo sábado y colarse a las semifinales de la Liga Expansión MX.

Los sonorenses cayeron 2-0 en el Gregorio “Tepa” Gómez, aun con un hombre más desde el minuto 22, por lo que están obligados a marcar por lo menos dos goles en su propio estadio para mantenerse con vida en la Liguilla.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Desgraciadamente el equipo no se encontró y nuestro juego iba incluso mermando cada vez más, pero las oportunidades son para aprovechar, y yo veo esto como una oportunidad. Hoy no salió nada y nos llevamos una merecida derrota.

“Yo apuesto muchísimo a que el fin de semana nos salga todo y poder obtener una victoria que nos ponga con un pie en las semifinales”, declaró Pereyra al término del partido.

����¡El sábado sacamos la espina!



Finaliza el primer encuentro de cuartos con un marcador final @elimparcialcom @TepatitlanFC 2 - 0 @CimarronesFC



�� Que no decaiga el ánimo de nuestra #RazaAferrada, este año es el indicado #XelPrimero ���� pic.twitter.com/irsfu1N3mm — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) April 29, 2021

Tepatitlán fue el único equipo que pudo derrotar a Cimarrones durante la temporada regular, y lo volvió a hacer de nuevo en esta instancia, sin embargo el cuadro norteño todavía marcha invicto jugando como local; algo que deberán hacer valer este fin de semana.

“Vamos a trabajar en fortalecer el ánimo de los chicos, porque ahorita están golpeados, ellos necesitan de nuestra atención. Yo no soy un entrenador que golpea cuando los chicos están en el suelo, no me gusta.

“Algo a lo que vamos apuntar es a poner un equipo competitivo físicamente, porque el desgaste de hoy ha sido grande; el desgaste de ellos ha sido mucho más grande. Sabemos que allá en Hermosillo, en el desierto, van a sufrir calor, van a sufrir agobio nuestro”, expuso el “Místico”.