Confía Gabriel Pereyra en Cimarrones a pesar de derrotas

A pesar de caer en casa ante Raya2 y ligar su cuarto encuentro sin conocer la victoria en el torneo, el DT de Cimarrones de Sonora, Gabriel Pereyra, afirmó que cuenta con calidad y tiempo suficiente para empezar a conseguir resultados positivos y clasificarse a la liguilla de la Liga Expansión MX.

El equipo volvió a jugar en Hermosillo después de 35 días, sin embargo el cuadro regiomontano y el árbitro del partido del miércoles se encargaron de amargarle la fiesta a los aficionados locales tras imponerse por 2-1 en el Estadio Héroe de Nacozari.

“Hay que hacer un análisis profundo de la situación, también considerando que venimos de un viaje a Morelia donde jugamos el domingo; es un esfuerzo muy grande y también fue factor para que nosotros planteáramos un partido llevado a un terreno más corto.

“Todavía falta mucho torneo, nosotros lo que tenemos que trabajar muy fuerte es lo mental, hacerle ver a los jugadores que han hecho un gran trabajo, que han sido competitivos durante todos los partidos. No me gustó, un poco quizás, el trabajo que se hizo contra Venados, pero los demás partidos creo yo que merecíamos un poquito más”, comentó el técnico argentino.

Quizás la jugada que marcó el destino frente a Raya2 fue un claro penal sobre Raí Villa que el árbitro dejó pasar, lo cual no fue tomado de buena manera por Pereyra ni por la afición sonorense.

“Yo no entiendo a alguien que está capacitado para estar en un partido de esta índole cómo no vio ese penal clarísimo, que todo el mundo lo vio; incluso hay indicios de los jugadores visitantes de que se agarran la cabeza, el arquero se queda quieto como lamentando lo que había sucedido, y el árbitro no lo vio.

“Lo primero que se me viene a la cabeza ahora es que estás de malas y encima te tocan peores”, expresó.

Los Cimarrones de Sonora volverán a ver acción el próximo miércoles, cuando visiten al Tampico Madero como parte de la jornada 9 del torneo Apertura 2021.