Concluyen Cimarrones en tercer lugar y enfrentarán a Venados

Con el empate conseguido este jueves por el Celaya frente al Tapatío, los Cimarrones de Sonora finalmente concluyeron el torneo regular como el tercer lugar de la tabla general, por lo que deberán encarar la fase de reclasificación.

Ni guanajuatenses ni jaliscienses pudieron marcar gol en el Estadio Miguel Alemán Valdés, lo que les dio un punto a cada uno y colocó a los primeros con 24 unidades tras 15 jornadas completas; suficiente para desplazar a Cimarrones del subliderato.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

De esta manera, los dirigidos por Gabriel Pereyra deberán enfrentar al lugar número 12 de la clasificación, Venados de Mérida, para acceder a la etapa de los seis mejores, donde el Celaya ya está instalado por quedar en el segundo sitio.

Cimarrones y Venados se vieron las caras en la fecha 4 del torneo Guardianes 2021, cuando los sonorenses cosecharon un empate a dos goles en Mérida, con anotaciones de Jonathan Betancourt y Juan Machado.

���� Fueron 15 jornadas de vivir con pasión y emoción los partidos de nuestro equipo.



¡Vamos #XElPrimero! �� pic.twitter.com/N0GA7uP427 — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) April 16, 2021

Para este encuentro, el cuadro norteño ya podrá echar mano del hermosillense Raí Villa, quien tras lesionarse en el juego ante Tapatío, se perdió las últimas cinco jornadas del rol.

Cimarrones nunca ha avanzado de ronda en una liguilla de Liga de Ascenso/Liga Expansión MX; incluso en el torneo anterior fue eliminado en la etapa de repechaje por Pumas Morelos, a pesar de haber terminado en tercera posición y de jugar ese encuentro en Hermosillo.

La escuadra sonorense terminó el torneo regular como la mejor defensiva, junto a Celaya, con 11 goles recibidos, algo que deberá hacer valer en el Estadio Héroe de Nacozari cuando reciba a un conjunto astado que fuera de casa dejó marca de 1 triunfo, 5 empates y 1 derrota.

RECLASIFICACIÓN

Cimarrones vs. Venados

Mineros vs. Alebrijes

Tapatío vs. Tlaxcala (Por definir)

Atlante vs. Dorados (Por definir)

Tepatitlán vs. Cancún (Por definir)

*Fechas por definir.