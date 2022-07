Concluye con éxito edición 2022 del Seminario Minero de AMSAC

CANANEA.- Después de dos años de pausa, el evento regresó a Cananea para conectar a empresas, proveedores y comunidades en el principal estado minero del país.

Con la presencia de empresas proveedoras, conferencias magistrales, encuentros de negocios y eventos deportivos se llevó a cabo en Cananea la octava edición del Seminario Minero; el evento organizado por la Asociación de Mineros de Sonora (Amsac) se realizó del 1 al 3 de junio, con la participación de más de 120 empresas de Sonora, México y el extranjero.

Durante la ceremonia inaugural el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño,destacó la importancia de la proveeduría en el sector minero y los retos a los que se enfrenta como el medio ambiente, el agua y oportunidades de crecimiento, además de comprometerse a brindar certeza jurídica a las concesiones mineras.

“El primer reto de la minería en nuestro estado es darle valor agregado, que no salga ningún material a granel de nuestro estado, no sólo que no salga en barra, sino sea en productos que le den ese valor”, dijo.

A su vez Eduardo Portugal Prada, presidente de Amsac, manifestó que después de dos años de no realizarse este evento -debido a la contingencia sanitaria-, lo retomaron para potenciar al sector en el estado.

“Cananea es grande no sólo por su gente: tiene la quinta mina más grande del mundo,produce el 65% del cobre nacional; Sonora es el número uno en minería con el 34% de la aportación de los metales”, indicó.

Portugal Prada agradeció e hizo un llamado al gobernador por las gestiones necesarias ante el gobierno federal para que la minería en el estado siga creciendo. En el evento se realizó un homenaje póstumo a Luis Palafox Torres y Porfirio Padilla Lara, quienes pertenecían a la Amsac y fallecieron el año pasado; igualmente, otorgaron un reconocimiento al presidente de la dirección de Infraestructura de Grupo México, Javier García Quevedo.

Los detalles

Con exposición de ‘stands’ y conferencias magistrales, mineros de Sonora se dieron cita en el parque Tamosura, en Cananea para celebrar la octava edición del seminario y la segunda en esta ciudad.

El evento comenzó el miércoles con el registro de asistentes, una visita guiada a la mina Buenavista del Cobre y una ceremonia de bienvenida en Mountar & Wine; el jueves desde las 08:00 horas se realizó el registro de asistentes y el correspondiente recorrido por el área de exposición de las diversas empresas proveedoras, además de encuentros de negocios entre los participantes.

Durante jueves y viernes ofrecieron conferencias con temas como “Aumentando la disponibilidad de equipos para obtener mayor producción”, “Minería y relaciones gubernamentales” y “Desarrollo comunitario y el proceso de debida diligencia para los derechos humanos”.

La directora de Camimex, Karen Flores Arredondo, impartió la conferencia magistral “Situación actual de la minería en México”.

Asimismo, “Mitos y realidades de la minería”; “Mantenimiento del capital y optimización de procesos”, “Caso de estudio: minera Peñasquito”, “Estudios ambientales de proyectos mineros, perspectivas y retos”, y “Uso de la tecnología escáner 3D para proyectos mineros”.