Concluye López Obrador una intensa jornada

CIUDAD OBREGÓN.- Durante su visita a los pueblos originarios yaquis, en su gira por el Sur de Sonora, el Presidente del País se reunió ayer con las autoridades tradicionales de esta etnia.

Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una comisión de justicia para estos pueblos y les ofreció su apoyo.

El mandatario debió librar al menos tres manifestaciones y dos bloqueos carreteros para reunirse con los gobernadores tradicionales de la tribu en Vícam Pueblo.

La gira de Andrés Manuel López Obrador por Sonora fue distinta por las protestas, al menos en Ciudad Obregón. Maestros, indígenas de la tribu (las llamadas autoridades duales), familiares de niños con cáncer que reclamaban medicamentos, las buscadoras de desaparecidos, entre otros, trataron de interpelar al mandatario.

Pero los encargados de la logística presidencial utilizaron una salida alterna de las instalaciones militares del 60 Batallón de Infantería donde se realizó el jueves la acostumbrada conferencia matutina, conocida también como “la mañanera”.

Con la Cuatro Carriles bloqueada, la comitiva presidencial usó el camino que lleva a San Ignacio Río Muerto y que lleva a Vícam Pueblo, logrando así sacarle “la vuelta” al bloqueo que mantuvieron por doce horas las autoridades duales de la etnia.

Pero el Presidente llegó para ofrecer a la tribu más representativa de Sonora la restitución de sus tierras, el agua y otorgarles servicios básicos. Además, ofreció una disculpa por lo que llamó “atrocidades” cometidas contra este grupo indígena durante dos siglos.

Un fuerte calor

Bajo un calor abrazador, cientos de personas se congregaron en este evento esperado por la mayoría de los integrantes de la etnia. López Obrador creó lo que llamó Comisión de Justicia para los Pueblos Yaquis y ofreció que los funcionarios involucrados trabajarán directamente con los indígenas.

“Esta comisión va a estar integrada por todos estos funcionarios, yo voy a presidirla y mi suplente va a ser Adelfo Regino (director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas), porque yo tengo que ocuparme de todos los asuntos del País”, apuntó el mandatario.

El evento inició con bailables tradicionales yaquis y terminó con la música del mariachi infantil de la tribu, con quienes el Presidente se tomó la foto del recuerdo al finalizar el acto.

Pero la actividad presidencial comenzó desde muy temprano. A las 6:00 horas y ya con más de 30 grados en el termómetro, encabezó la reunión con el gabinete de seguridad, donde estuvo acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

También estuvo ahí el secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo Montaño, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y los titulares de la Marina Armada de México y la Guardia Nacional, Rafael Ojeda Durán y Luis Rodríguez Bucio, respectivamente.

Seguridad, el “talón de Aquiles”

En tierras sonorenses, el tema central fue la seguridad en el Estado. La gobernadora Claudia Pavlovich le dijo al Presidente al inicio de la mañanera que el homicidio doloso era el “talón de Aquiles” de la entidad y que no se quiere llegar al punto en que se haga costumbre.

“Nosotros ocupamos el lugar número 25 en incidencia delictiva en lo general; sin embargo, los homicidios dolosos son, digamos, nuestra pata de palo, es, la verdad, nuestro talón de Aquiles, eso ha venido siendo complicado”, destacó.

Las casi dos horas de la conferencia de las mañanas transcurrieron entre temas nacionales, del Estado y locales. Se habló del tema de Emilio Lozoya al que AMLO calificó como un “testigo de primera” y de la prohibición de Facebook sobre las campañas políticas.

También de los recursos para obras de infraestructura en Ciudad Obregón y en Hermosillo, se le presentaron propuestas de programas y el Presidente anunció que la Secretaría de Agricultura sí instalará su sede en Cajeme en el 2021.

Las intervenciones fueron escasas, por lo que el mandatario federal guió la mayor parte de “la mañanera”. Sólo el secretario de Marina Armada de México, Rafael Ojeda Durán, ofreció un análisis del estado que guarda Sonora en materia de seguridad.

Municipios con más delincuencia

Destacó que los tres municipios con mayor incidencia delictiva en la entidad son: Hermosillo, Cajeme y Caborca y que los homicidios dolosos y el homicidio con lesiones dolosas van a la alza en el Estado.

Por cierto, durante la conferencia, sólo la gobernadora Claudia Pavlovich y el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, utilizaron un cubrebocas.

Un día antes y con horarios adelantados que dejaron a la prensa casi sin cubrir el evento, el Presidente inauguró la presa Bicentenario Los Pilares, en San Bernardo, Municipio de Álamos, en el Sur del Estado, tierra de guarijíos y la comunidad macurawe.

Al siguiente día, se congració con la tribu Yaqui, mediante su acuerdo para mejorar la vida de los integrantes de esta etnia.

Nosotros no les vamos a traicionar, no les vamos a fallar, vamos a cumplir todos los compromisos; y no sólo es por ustedes, es justicia histórica, es hacerle justicia al pueblo”, les dijo al concluir el acto.