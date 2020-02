Con su moto y su gran corazón, busca defender a mujeres y niños en peligro

HUATABAMPO.- Sin armas, sólo con su moto y su gran corazón, preocupado por los asesinatos de mujeres y niñas en el País, Jorge Valenzuela Álvarez, un joven de 22 años, ofrece auxiliar a personas desamparadas de Huatabampo.

El caso de Fátima, la niña de 7 años de edad que fue raptada, torturada y asesinada en un barrio del Sur de la capital mexicana le quebró el corazón y lo motivó a ofrecer, de manera gratuita, escoltar y llevar en su moto a infantes y mujeres que lo requieran.

"Esta idea nace de la niña Fátima, de la cual seguí todo su caso, luego me entero de la muchacha que viajaba de Guadalajara a Hermosillo que también murió y tantos feminicidios", comentó, "dije: ‘¡Ya basta! tengo que hacer algo’".

De las 07:00 a las 13:00 horas estudia Administración en el Instituto Tecnológico de Huatabampo y por las tardes atiende un negocio de servicio de mandados que él formó y que ahora combina ayudando a mujeres y niños.

"Tengo mamá, dos hermanas, primas, amigas y en algún tiempo puedo llegar a tener una novia y ¿si mañana o pasado ellas necesitan esa ayuda?", enfatizó, "entonces yo aporto esa ayuda a quien lo necesite ahora".

Aunque reconoció que teme por su seguridad o ser víctima de llamadas falsas, dijo que se encomienda a Dios y que confía en la gente buena.

"Ya he recibido mensajes de una muchacha que ocupaba ayuda porque se sentía insegura en una calle", subrayó, "si temo, pero creo que en Huatabampo no hay tanta gente mala y ojalá Dios quiera que no pase así".

Aunque enfatizó que no se siente un superhéroe dijo que su "poder" es su gran corazón, y también pertenece a un grupo de jóvenes denominado: "Es Tiempo de Ayudar".

"Mi mamá me felicitó por esta acción, ella siempre me ha dicho que está orgullosa de mí, de hecho el otro día se le salieron las lágrimas porque sus amigas le dijeron que tenía un hijo de gran corazón", expresó, "ahí sentí y mi corazón me dijo que estaba haciendo las cosas bien".

Jorge, quien se hizo muy conocido en redes sociales por su buena acción, dijo que quien quiera llamarlo puede hacerlo al celular 6471148686.