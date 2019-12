Con bastón, camina 30 km para llegar con la Guadalupana

NAVOJOA.- Paso a pasito, apoyado con un bastón y del hombro de su esposa, Juan Flores caminó unos 30 kilómetros desde su casa en la colonia Juárez de esta ciudad al Cerrito de la Virgen para cumplir su manda.

"Andamos medio mal de las rodillas, pero ahí vamos al pasito, le pedimos a ella (a la Virgen de Guadalupe) que nos ayude a llegar a verla", expresó, "tenemos tres años viniendo y ahora con más razón porque prometimos que si mi hijo se curaba vendríamos caminando".

Aunque no reveló la enfermedad que sufrió su retoño, dijo que fue tan grave que de momento lo mantiene postrado a una silla de ruedas.

Mariana Hurtado, esposa de Juan, manifestó que no le importa el cansancio, ni el calor, ni el dolor de los pies por caminar un largo tramo, pues asegura que la Virgen de Guadalupe ayudó a su hijo.

"A mí no me importa el cansancio, para mí no importa venir al pasito (despacio), ni venir con mis nietos, mi hija y esposo", enfatizó, "soy madre y mi hijo se puso grave y los padres qué más quisiéramos para nuestros hijos que solamente lo mejor".

Mientras tenga fuerza seguirá visitando a la Guadalupana, aseveró, junto a su familia quienes le agradecen por todas las bendiciones.