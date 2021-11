Compra una torta y ayuda a que Álvaro pueda tener su prótesis, perdió su pie derecho

HERMOSILLO, Sonora.- Por tres años, Álvaro Silva Ríos se encuentra en depresión después de haber perdido su pie derecho a causa de una llaga, su familia lo intenta apoyar con una prótesis de pie y para ello necesitan el apoyo de los ciudadanos.



Su esposa junto con su hija Gabriela Silva Soto decidieron buscar una forma para que don Álvaro pueda caminar lo necesario y que no se enferme más.



Mi papá es joven, tiene 63 años y dice que ya no quiere echarle ganas, piensa solo en eso y se la lleva dormido, a mi como hija me duele y me desespero, por eso estoy haciendo esa actividad para motivar a que se pare”, expresó.

Sufrió derrame cerebral





Por un derrame cerebral que sufrió hace cinco años le dijeron en el hospital general que no era apto para una prótesis, Gabriela contó que por ello decidieron llevarlo con otro doctor que les dio una mejor respuesta.



Comentó que por tener su pierna sensible la prótesis que necesita es de gel y tiene un costo de 40 mil pesos que no pueden costear pues no cuenta con ningún tipo de apoyo como el de adultos mayores, discapacitados, seguro social y ninguna pensión.



“Batallo con todo porque se pone insulina, toma mucho medicamento para la presión y lo tengo que estar comprando, a veces los pido por redes sociales”, indicó.

Piden apoyo para comprar prótesis





Para comprar la prótesis realizarán mañana 21 de noviembre una recaudación de fondos con la venta de tortas de pierna y chicharrón que planea hacer sobre pedido para entregarlas en el parque de la colonia Carmen Serdán por la López de Castillo y Rebeico.



La torta tiene un costo de 60 pesos la pieza junto con una soda y pueden ser ordenadas al número 662 427 2493 para pasar a recogerlas a las 9:00 de la mañana en el parque.





Actividad: Venta de tortas de pierna y chicharrón.

Costo: 60 pesos.

Día: Domingo 21 de noviembre.

Hora: Desde las 9:00 de la mañana.

Punto de entrega: parque Carmen Serdán por la calle López del Castillo y Rebeico, debajo de una carpa azul.