Compañía de luz en contra de revocar concesión 

HERMOSILLO, Sonora.-Aunque el Ayuntamiento de Hermosillo está en derecho de iniciar el proceso de revocación de concesión, el representante legal de la empresa ConLuz Hermosillo consideró esta acción sin fundamento y razón de ser.

Y es que el pasado miércoles, con una mayoría de votos, se decidió en sesión extraordinaria de Cabildo, iniciar con la revisión oficiosa de la concesión del alumbrado hacia la compañía con la intención de revocarla a futuro por el bien de las finanzas municipales.

Gerardo Valdez Santillan, representante legal de la compañía, señaló que la concesionaria se opondrá a esta acción que emprenderá la Comuna y se defenderá de forma legal ante el proceso que podría iniciar en los próximos días.

La concesionaria tiene que defenderse, tiene todo el derecho de recibir la inversión que hizo y que pide se le pague. No hay ninguna razón que puedan presentar para revocarlo por tanto, la consecuencia que deberá pagar la inversión completa”, comentó.

Este monto asciende a los mil millones de pesos, detalló el representante legal de la empresa, además de seguir un proceso administrativo, en donde ConLuz HMO pedirá que se impugne en caso de que la resolución sea a favor del Ayuntamiento de Hermosillo.

“No podría saber cuánto durará este proceso porque es de tipo administrativo y cualquier decisión que se tome la concesionario tiene derecho a impugarla”, dijo.

Valdez Santillan añadió que la Comuna no tiene los insumos ni el recurso para realizar las reparaciones, ya que solamente instalan una luminaria vieja.

“Las reparaciones solamente las hace la concesionaria, eso no es reparar ellos están incurriendo en una violación del contrato, tendrá el municipio que aclarar que están haciendo con el equipo que retiren”, manifestó.

ESTUDIO EXHAUSTIVO

Por su parte, la regidora encargada de la Comisión que informará sobre el proceso, Guadalupe Mendívil Corral, manifestó que el proceso que se aprobó el pasado miércoles es para iniciar un estudio exhaustivo.

“A lo largo de cinco meses se ha venido analizando esta situación, ya que se entiende que este contrato es abusivo y va en contra de la capacidad de pago del Ayuntamiento, ya que ni con predial, ni traslado de dominio es impagable”, destacó.

Por ello, señaló la presidenta de la Comisión Especial para revisión del Alumbrado Público, que a lo largo de este tiempo han recabado pruebas y se han validado del contrato en algunas cláusulas que solo lastiman a ciudadanos y al Ayuntamiento, al retrasar el resto de los servicios como falta de patrullas.

“Este contrato atenta con las finanzas del Ayuntamiento y trasgrede a la sociedad porque necesita aspectos más precisos como en el aspecto de Seguridad Pública”, agregó.

Están en pláticas con abogados y verificando pruebas que no pueden darse a conocer para evitar trasgredir el proceso, explicó Mendívil Corral.

“Este proceso es nada más recabar las pruebas y darlas a conocer a la contraparte, la cual está en derecho a defenderse, después hacer un dictamen final que será pasado a Cabildo, sólo se quieren mejores servicios para la ciudadanía”, dijo.

La presidenta de la Comisión reiteró que apenas es el inicio de este proceso para revocar la concesión del Alumbrado Público, el cual podría durar varios meses.

SONDEO

“Lo que queremos ver es cómo ayudar a los ciudadanos, porque no hay la forma de pagar este contrato”.

Guadalupe Mendívil Corral, comisión especial.

“Algunos compañeros y una servidora consideramos que es difícil llegar a una decisión de revocación sin contar con elementos para ello. Ya que lo principal es contar con servicio de alumbrado público para la ciudadanía y evitar perderlo. También hay que conocer con precisión las consecuencias que traería para el Ayuntamiento y por ende para los Hermosillenses”.

Xóchitl Sánchez, regidora PRI.

“No sólo fue una irresponsabilidad del alcalde anterior sino del Contralor en ese entonces, el Tesorero y los regidores. Vamos a entrar al marco jurídico, iniciaremos el proceso que es necesario para que no se afecte a los hermosillenses. Lo peor que puede pasar es que no haya revocación, pero en ese caso es necesaria una negociación con la empresa para que no decaiga el servicio”.

Carlos León, regidor Movimiento Ciudadano.