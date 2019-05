Cometen mujeres más infracciones que los hombres

NAVOJOA, Sonora.- Las mujeres cometen 30% más infracciones de tránsito que los hombres en Navojoa, reveló Lázaro Ariel Parra, encargado de la mesa de accidentes del departamento de Tránsito.



Aunque esta cifra suele disminuir por temporadas, dijo que en las fechas de regreso a clases las féminas incurren más en las violaciones al reglamento de tránsito.



"Si es variante, hay veces que en diez accidentes participan cinco mujeres nada más, pero hay temporadas que si nos sube el índice", abundó.



Las principales infracciones que cometen las damas, apuntó, es estacionarse en doble fila frente a las escuelas, bajar o subir del carro a menores cuando estos entran o salen del colegio y el uso del celular mientras conducen.



"Tanto hombres como mujeres respetan igual el reglamento, pero sí, la mujer comete un poco más de infracciones en las zonas escolares", reiteró, "otra que hacen es que conducen el vehículo cuando traen niños en los brazos".



Los caballeros no se quedan atrás, enfatizó, pues violan el reglamento al no usar el cinturón de seguridad, usar el celular mientras conducen, entre otras faltas.



Iván González, residente del fraccionamiento Jacarandas, coincidió en que las mujeres son las que más infracciones de tránsito cometen.



"No es por machista, pero la mayoría de las mujeres se animan a manejar sin conocer lo básico del reglamento de tránsito", opinó, "algo tan simple, no usan el direccional, cruzan calles donde no es, no respetan las líneas peatonales".



Elizabeth García, vecina del fraccionamiento Camino Real, consideró que el número de infracciones que se cometen no tiene que ver con el género de la persona.



"Es una cuestión que no tiene que ver con género sino con el descuido o cultura que tenga cada persona", manifestó, "pero creo que los hombres son quienes violan más las leyes de tránsito".