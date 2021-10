Comerciantes sonorenses esperan repunte de ventas por celebraciones de fin de año

HERMOSILLO, Sonora.- Comerciantes sonorenses sembraron sus esperanzas de recuperación en las fiestas de fin de año, luego de que sus ganancias se vieron afectadas por las medidas que implementaron los gobiernos para frenar el avance del Covid-19.

De acuerdo con las expectativas de la Canaco de Hermosillo, los establecimientos podrían aumentar un 15% sus ventas.

Es algo que no vivimos el año pasado, porque estábamos en plena pandemia, muy castigados, toda la economía local y ahora con la reactivación tenemos muy buena expectativa para el cierre del año”, expuso Ario Bojórquez, presidente de la organización.

Los pequeños comerciantes agrupados en la Canacope prevén un incremento del 70% en sus transacciones con relación a las obtenidas en 2020, aunque no llegarán a los niveles que registraron previo a la pandemia por Covid-19, aseguró Martín Zalazar

El Centro de Hermosillo fue muy visitado el pasado fin de semana, luego de reiniciarse algunas actividades.

• Entre el 15 y 70% en diferentes plazas.

• Electrónicos, electrodomésticos, juguetes y modas, así como accesorios, joyería y venta de instrumentos musicales, lo que más se vende y se ofrece en esta época.

• Las campañas como el Buen Fin, Día de Muertos y Navidad ayudan al comercio local.

Seguimos pensando que todavía no alcanzaremos las ventas que tuvimos en 2018 y 2019, porque las condiciones no son las mismas de aquella época, la gente sigue reservada a gastar, hay un incremento en casi todos los productos y lo peor es que los empleos perdidos no se recuperaron en la misma calidad y condiciones”, subrayó el presidente del organismo.