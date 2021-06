Combinación de vacunas Covid: Salud Sonora pide no combinar vacunas contra coronavirus de diferentes farmacéuticas

HERMOSILLO.-Hasta el momento, en México no se ha considerado ni aprobado hacer combinación de diferentes tipos de vacunas contra Covid-19, por lo que la Secretaría de Salud en Sonora llama a la población a no acudir por un biológico diferente al que se le haya suministrado, subrayó Concepción Félix Lares.

La coordinadora estatal de vacunación de Salud Sonora, puntualizó que se tienen reportes de personas con esquema completo de una dosis que intentan que se les vacune con un biológico diferente, lo cual no está aprobado.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Hacemos el llamado a la población a no acudir por otro biológico, los esquemas que contemplan una dosis son seguros y pueden estar tranquilos de que los protege del virus”, declaró.

Félix Lares recalcó que las personas que intentan adquirir otra vacuna además de la recibida, le están quitando la oportunidad a otra persona no protegida y que de tener reacciones adversas por el biológico, sería bajo su propio riesgo.

Piden confiar en las vacunas contra la Covid

Externó que no se puede comprobar la eficacia de la intercambiabilidad de las vacunas y que si se tiene un esquema completo de vacunación ya sea de una o dos dosis no son necesarias dosis adicionales de la misma vacuna u otra diferente.

“Pedimos mantener la calma y confiar en la protección de las vacunas, donde es fundamental que también se sigan realizando las acciones de higiene como el uso de cubrebocas, lavado de manos y distanciamiento social”, subrayó.

Doctor sí recomienda vacunas CanSino y Sputnik V

Un doctor recomendó aplicarse las vacunas CanSino y Sputnik V para evitar enfermarse de manera grave por el nuevo coronavirus.

Isaac Chávez Díaz, médico anestesiólogo egresado de la Universidad Autónoma de México (UNAM), comentó que los biológicos "fueron creados para que el coronavirus no entre a tus pulmones".

"Las vacunas CanSino y Sputnik V no fueron creadas para poder entrar a Europa o EU, fueron creadas para que el coronavirus no entre a tus pulmones, tal vez no son tan eficaces como Pfizer pero ayudan, la decisión de aceptarlas es personal, si no hay otra opción yo las aceptaría", afirmó en un mensaje en su cuenta de Twitter.