Colectivos feministas exigen modificación de la Ley Olimpia en el congreso del Estado

HERMOSILLO, Sonora.- Ante la posible aprobación de la Ley Olimpia para Sonora en el Congreso del Estado, integrantes de colectivos fenimistas y la creadora de la Ley, Olimpia Coral Melo, se encuentran a las afueras del Poder Legislativo.



La también activista señaló que la Ley Olimpia para el Estado de Sonora no corresponde al reflejo de la original Ley que ella promulgó en el Estado de Puebla.



“Si hay un error porque repetir el error, si la que hizo la reforma, si las que impulsamos esta Ley decimos que no, acaso entonces no vale lo que decimos o lo que pensamos y la lucha que hemos hecho, no hay que tener miedo, el feminismo no es una bandera política.