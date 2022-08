Colectivo "Buscadoras por la paz Sonora" denuncia a Fiscalía de Sonora

El colectivo Buscadoras Por La Paz Sonora denunció a la Fiscalía de Sonora ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por omisiones en la administración de las fosas comunes.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto, Cecilia Delgado, dirigente de la agrupación comentó que las fosas comunes son la segunda desaparición de las personas.

“Es evidenciar lo que estamos haciendo mal porque nos ayuda a mejorar y recordar que merecen estar en un lugar digno y no ir a parar a una fosa común que es la segunda desaparición. La verdad nosotros nos pegamos unas buenas friegas en las búsquedas, son calores extremos que los busquemos con tanto amor y que vayan y paren a la fosa común y quién sabe cuántos más de los que estamos buscando están en la fosa común”

El colectivo solicita pruebas de ADN para los cuerpos en las fosas comunes

Una de las solicitudes que tiene Buscadoras Por La Paz Sonora es que se le practique de nuevo las pruebas de ADN a los cuerpos que están en las fosas comunes de Sonora.

“Nuestros seres queridos merecen respeto, y merecen estar aunque sean la fosa común dignamente, no amontonados, no uno tras otro y tras otro y no son animales, yo creo que merecen respeto”, dijo.

Los cuerpos que son puestos en fosas comunes, en ocasiones, se mezclan con los huesos de otras personas, y cuando son localizados por sus familiares es difícil hallar completos los restos óseos.

Explicó que, en las partes donde están enterrados los cadáveres, no están señalizados, no tienen un letrero y no parecen tumbas.

Te puede interesar: Hallan restos óseos en una unidad deportiva de Nogales

Cecilia Delgado comentó que cuándo han cuestionado a la Fiscalía de Sonora sobre estas faltas le atribuyen a los ayuntamientos la falta de estos servicios.

Aseguró que cuando familiares han ido a exhumar a personas el personal de Fiscalía desconoce con precisión el lugar donde están y tienen que sacar varios cadáveres hasta localizarlos.

Hasta el momento, los colectivos desconocen cuántas personas están en la fosa comunes de Sonora y, a nivel nacional, hay 52 mil personas en fosas comunes.

El catálogo de los cuerpos identificados en las fosas, está incompleto

Otro de los problemas que tienen los colectivos con Fiscalía de Sonora es que no está el catálogo de fotografías completo de personas que están enterradas en las fosas administradas por las autoridades.

A una de mis compañeras a su hijo lo encontraron un mes después de que se lo llevaron y estaba totalmente identificable, en el libro que está en Semefo (Hermosillo) no estaban las fotos de él y ella lo hubiera reconocido, pero en el libro de la Costa ahí sí estaban las fotos”

Pidió que las imágenes de las personas que están en fosas comunes sean colocadas en los libros para que los familiares los puedan identificar.

Además señaló que las familias de desaparecidos tienen que pagar permisos de salubridad y, a los ayuntamientos, cantidades que van hasta los 5 mil pesos para poder exhumar a los cuerpos en las fosas administradas por las autoridades.

Desde mediados del año 2021 la Fiscalía de Sonora ha ayudado a los colectivos con el pago de los gastos por exhumación.