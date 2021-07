Concluye navojoense valiosa pirámide de 3 metros hecha de monedas

NAVOJOA.- Después de casi un año el navojoense Ángel Guirado terminó una pirámide de monedas que mide unos 3 metros de altura y pesa unas 3 toneladas, proyecto que inició como un sueño.

El hombre de 62 años de edad, quien es conocido como El Coleccionista por tener gran cantidad de objetos peculiares, indicó que en su pirámide hay monedas antiguas, así como monedas actuales de 5, 10 y 20 pesos mexicanos, al igual que monedas estadounidenses.

Son monedas que he adquirido con el paso del tiempo, esa torre puede tener un valor de entre 1 a 3 millones de pesos, reveló, porque hay monedas raras, o que tienen alguna peculiaridad.

Dijo sentirse orgulloso, pues desde el año 2000 cuando se convirtió en coleccionista pensó en algún día hacer una torre con monedas.

Me siento muy satisfecho porque muchas personas me han ayudado y me han motivado a seguirle, expresó, me nació porque una vez miré a un chamaquito que hizo una pirámide de puras monedas, puras coras (25 centavos de dólar).

Ángel inició la pirámide en abril de 2019 en una primera etapa, mientras que en los últimos ocho meses concluyó la segunda fase.

Pero además de su preciada pirámide, resaltó, tiene entre sus múltiples colecciones, billetes de 190 países, los cuales ha conseguido en 21 años.

Entre todas esas monedas hay monedas que tienen un valor por su antigüedad, porque tienen un error o alguna peculiaridad que las hacen muy especiales y rara, reiteró.

Su pasatiempo le permitió visitar la tienda Gold & Silver Pawn Shop ubicada en Las Vegas y conocida por la serie El Precio de la Historia.

COLECCIÓN DIGNA DE ADMIRAR