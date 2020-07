Covid-19 en Sonora: Da positivo 40% de quienes van a Centro Anticipa

HERMOSILLO, Sonora.- El Centro Anticipa en Hermosillo da atención de primer nivel a aproximadamente 300 personas diarias, de las cuales, alrededor del 40% resulta positivo a Covid-19 por medio de pruebas rápidas, informó el director del lugar, Hiram Valenzuela Jiménez.



“En el centro tenemos capacidad de atender a 300 personas por día, puede variar de 280 a 300, pero siempre intentamos que sean las más posibles”, aseguró.



“De este número, el 40% de las muestras en promedio da resultado positivo con prueba rápida, eso nos orienta”, agregó, “pero es importante que el paciente después de que se le dé el resultado pase a consulta, para que el médico interprete los resultados y determine si es necesario o no una prueba PCR”, agregó.



Valenzuela Jiménez señaló que la atención que se da en el Centro está principalmente dirigida a personas de la tercera edad o mujeres embarazadas, sin importar si tienen o no derechohabiencia, pero que cuenten con síntomas o hayan convivido con alguna persona positiva o sospechosa de estar infectada.



También pueden acudir ciudadanos que no tengan ningún tipo de servicio médico, siempre y cuando hagan una cita previa, ya que de no ser así, hay aglomeraciones y esto puede poner en riesgo a aquellos que aún no son positivos.



“Es muy importante que todos los pacientes que deseen una cita se comuniquen al teléfono 66 28 88 05 25, ahí pueden llamar los interesados para agendar una fecha, pero siendo conscientes de que siempre tendrán prioridad las personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas, tengan o no servicio médico. Para ellos el servicio es directo”, indicó.



“También recordar que este es un centro de detección oportuna”, indicó, “hemos visto que muchos pacientes vienen a tomarse la muestra, cuando no han tenido contacto con ningún paciente positivo o no presentan síntomas, incluso nos dicen que vienen sólo por la prueba, pero no ven que eso representa un riesgo mayor para ellos”.



El médico solicitó a las personas ser más conscientes al respecto y sobre todo pacientes a la hora de solicitar una cita, ya que el personal dentro del Centro hace todo lo posible por sacar el mayor número de pacientes al día, pero para darle la atención correcta a cada uno, deben tomarse al menos 45 minutos por persona.



Cada área en la Arena Sonora está señalizada y se deben de cumplir con varios protocolos de seguridad.







En el Centro Anticipa de la Arena Sonora hay valoración médica, previo a la aplicación de las pruebas rápidas a las personas que presentan síntomas por probable contagio de Covid-19.

El personal cuenta con todo el equipo de protección para relizar su labor.

Los pacientes deben guardar sana distancia en el lugar.



¿QUIÉNES PUEDEN IR?

- Personas de la tercera edad o mujeres embarazadas que tengan síntomas o hayan convivido con alguna persona que haya dado positivo a Covid o esté bajo sospecha de estar infectada.

También personas sin ningún tipo de servicio médico, pero con cita previa.



66 28 88 05 25 es el teléfono para agendar citas.



Una persona acomoda los cubrebocas y el medicamento que entregan a los pacientes con Covid-19 en la Arena Sonora.En el lugar se mide la saturación de oxígeno en la sangre.