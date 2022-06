Cobra calor vidas migrantes

HERMOSILLO, Sonora.- En la frontera Sur de Arizona localizan, al año, un promedio de 172 migrantes sin vida, la mayoría a causa del calor, indicó Orlando Enríquez, profesor investigador en salud de El Colegio de Sonora.

El 80% de ellos fallecieron por deshidratación; la mayor parte de los decesos se concentra de mayo a septiembre, de acuerdo a los datos que divulga Humane Border y que el académico investiga desde el año 2014.

Los casos de mortalidad no traen documentación en su momento de fallecer, entonces hay poblaciones que no se pueden identificar y no sabemos si se trata de personas en situación de calle o migratoria”, explicó.