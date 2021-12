Clúster Gastronómico y Turístico de Sonora, solicitó instalar filtros sanitarios en la frontera

HERMOSILLO, Sonora.- La instalación de filtros sanitarios en las fronteras del Estado, solicitó el Clúster Gastronómico y Turístico de Sonora a las autoridades de Salud para recibir a los paisanos y visitantes extranjeros que llegarán o pasarán por la entidad en las siguientes semanas y así prevenir más contagios de Covid-19.

La presidenta del organismo, Martha Arteaga González, señaló que en los próximos días empezará la llegada de paisanos a la entidad y todavía no se ha instalado ningún filtro para revisar a las personas que ingresen, con el propósito de detectar síntomas del virus.

Piden instalar filtros sanitarios en la frontera. Foto: GH

Apuntó que no sólo se requiere realizar un test a las personas que van a ingresar al Estado, debido a que eso no garantiza que digan la verdad, sino también la aplicación de otros mecanismos para dar certeza de que no presenten síntomas de Covid.

No he visto que instalen filtros sanitarios para recibir a los paisanos a su cruce en la frontera y es necesario que lo hagan porque pronto van a empezar a ingresar para regresar con sus familiares a sus lugares de origen”, subrayó.

Hermosillo en riesgo medio de Covid

En los cruces terrestres, Estados Unidos, señaló, exige la cartilla de vacunación a las personas mayores de 18 años y en los cruces aéreos se tienen que presentar las pruebas negativas a Covid, de lo contrario no pasan.

Hermosillo se mantendrá la próxima semana en color amarillo o riesgo medio al actualizarse el Semáforo Covid-19 de la Secretaría de Salud de Sonora.

Junto a la capital del Estado están también en amarillo: Caborca, Guaymas, Cajeme, Huatabampo, Navojoa, Cananea y Nogales; correspondiente a la semana del 6 al 12 de diciembre.

En color naranja o riesgo alto estarán San Luis Río Colorado y Agua Prieta; mientras que los únicos en verde serán Puerto Peñasco y Empalme.