Clima en Sonora: Frente frío pasará sin efecto por la entidad

Un cálido inicio de semana se tendrá a pesar de la entrada de un frente frío al Sur de Estados Unidos, el cual podría tener efectos indirectos en la región, informó Gilberto Lagarda Vázquez.

El especialista técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que los valores máximos podrían estar por debajo de los 45°, a pesar de la presencia del fenómeno.

Iniciamos la semana con un frente frío, no va a entrar a Sonora, posiblemente no afecte de forma directa al País, pero sí podría tener un efecto indirecto en la región y ayudará a que las temperaturas no se disparen”, comentó.