Clima en Sonora: Prevalecerán amaneceres fríos y ambiente caluroso por las tardes en la región

HERMOSILLO, Sonora.- Se prevé cielo despejado por la mañana con incremento de nublados por la tarde, sin probabilidad de lluvia en el Estado.

Ambiente fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde, con viento del suroeste de 20 a 35 km/h.

Las temperaturas permanecerán con muy pocos cambios para los próximos días, con una mínima tendencia a la baja para el próximo domingo, con máximas en los 32 - 33°C, pero esperamos un nuevo rebote para el 29 de Octubre a valores de 35°C.

Hermosillo amaneció con temperaturas entre los 18 a 20 centígrados con humedad relativa del 51 por ciento. Se espera para hoy una máxima de 37 centígrados, cielo mayormente despejado, sin probabilidad de lluvia, con un índice de rayos UV en un valor extremo de seis a 10.

Ayer la máxima fue 37 centígrados. Mañana podría registrarse una temperatura máxima de 35 y una mínima de 18 centígrados.

Clima principales municipios de Sonora

Clima principales municipios de Sonora. Foto: Meteored

Pronóstico de lluvias

El potencial de lluvia sigue bajo para los próximos días, sin embargo, se prevé una ligera posibilidad a principios de Noviembre pero es altamente descartable.

Temporada invernal

Las condiciones de ambiente seco prevalecerán toda la temporada invernal, además, se espera un fin de año con temperaturas muy parecidas al año pasado pronostica el Servicio Meteorológico de la Cuenca del Noroeste de Conagua, informó Gilberto Lagarda Vázquez.

El jefe de meteorología explicó que en México se pronosticaron 56 frentes fríos, pero, no se puede saber cuantos de estos fenómenos afectarán en Sonora, porque hasta el momento que se detecta es cuando se puede conocer su desplazamiento.

No se contempla un invierno crudo para este año, lo cual no significa que no hará frío.

Con información de Conagua, Climahillo, Servicio Meteorológico de la Cuenca del Noroeste de Conagua y Protección Civil Sonora.