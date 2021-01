Clausen llama a no salir ante Covid-19, como cuando llueve

HERMOSILLO, Sonora.- En este día la Secretaría de Salud Estatal informó que hay 77 defunciones, en total han ocurrido 4 mil 814 muertes y se registraron 401 nuevos casos y suman 59 mil 073 infectados en Sonora.

Las 77 defunciones ocurrieron en 46 mujeres y 31 hombres, pertenecen a los municipios: Hermosillo 30; Cajeme 29; Empalme 3; Guaymas, Huatabampo, Caborca, San Luis Río Colorado 2 cada uno.

Agua Prieta, Álamos, Benito Juárez, Etchojoa, Rosario Tesopaco, Pitiquito y Navojoa 1 cada uno.

Los 401 nuevos contagios son: Hermosillo 117; Cajeme 113; Caborca 35; Navojoa 31; Guaymas 18; Nogales 17; Empalme 13; Huatabampo 12; San Ignacio Río Muerto 7; San Luis Río Colorado, Plutarco Elías Calles y Cananea 5; Bácum 4; Aconchi y Etchojoa 3 cada uno.

Puerto Peñasco y Álamos 2 cada uno; Altar, Benito Juárez, Santa Ana, Nacozari de García, Agua Prieta, Bacoachi, Baviácora, Ures y Pitiquito 1 cada uno.

En código rojo están Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado, Empalme y Guaymas.

El resguardo que tiene que tomar la población es semejante al que hace cuando hay una lluvia y quiere evitar mojarse, aseguró el secretario de Salud Enrique Clausen.

“Nomas llueve y no sales a la calle, ni andas buscando a quién visitar. Pues haz de cuenta que el Covid es lo mismo nomás que no lo puedes ver, es como esa gota de lluvias que no quieres que te mojes y que evitas a como dé lugar”, dijo.

El virus del Covid es un enemigo cruel y despiadado del cual hay que resguardarse, porque cada vez que se sale a la calle ataca con letalidad, con su infección y para llevar el virus a las casas.

“Así como en estos días de lluvia, la movilidad es notoriamente más baja, así deberían ser todos los días en los municipios que estamos en código rojo de contagio, o qué acaso necesitamos que llueva todos los días para que hagas caso y te quedes en casa”, dijo.