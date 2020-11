Claudia trabaja desde oficinas de proveedor de Internet por no tener servicio en casa

HERMOSILLO, Sonora.- Claudia Huesca Reynoso decidió trasladar su área de trabajo a las oficinas de un proveedor de servicios de Internet, ante la desesperación de no poder trabajar, ni ella ni su hija, por no contar con el servicio de Internet desde hace más de una semana.

"Hoy se cumplían 9 días sin el servicio de Internet en mi domicilio, previo a ello había tenido como una semana y media con servicio, pero anterior a eso llevaba 2 semanas sin poder conectarme", contó frustrada.

Huesca Reynoso es trabajadora de la Universidad de Sonora, en el área de Desarrollo Académico, por ello a diario tiene que conectarse a Internet para poder realizar sus labores de trabajo.

Su hija, además, es estudiante y se encuentra en temporada de exámenes, situación que hizo que la desesperación aumentará y decidiera tomar medidas drásticas.

"El día de ayer esto se convirtió en algo insoportable, me cansé de escuchar por el teléfono que de 24 a 72 horas iban atenderme, incluso me dijeron que cuando son casos especiales te atienden en 24 horas, y como no vinieron, tome la decisión de ir a la sucursal y hablar con el gerente", explicó.

No obstante, el encargado de la empresa en Hermosillo le explicó que no había muchas maneras de ayudarla, ya que como ella, muchas personas también estaban en lista de espera, cosa que aumentó su frustración.

"Él me dijo que no podía resolver en ese momento, que antes de mí había una lista muy larga y yo lo entiendo, pero no puedo perder mi trabajo por no conectarme, entonces le dije que tendría que irme a trabajar ahí a su espacio y así lo hice", manifestó.

Fue la mañana de este miércoles cuando Claudia decidió trasladarse a las oficinas centrales, ubicadas sobre el bulevar Luis Encinas Johnson, con su propio escritorio y computadora, colocándose en el área de servicio al cliente para trabajar.

Apenas estuvo 20 minutos ahí, cuando fue atendida de inmediato por el personal de la empresa.

"Me coloque en el lugar que estaba para esperar, en el área de atención al cliente, tenía 20 minutos colocada cuando me llamaron para decirme que ahora iban a ir a mi domicilio".

"Apenas llegué aquí, ya estaba el auto y en 10 minutos, cuando mucho, vinieron, se instalaron y me dieron el servicio, muy amables, la verdad, pero que necesidad de tener que hacer estas cosas para poder tener un servicio", señaló.

Claudia además platicó con muchos de los usuarios que se encontraban en las oficinas, los cuales asistieron para quejarse de su mismo problema, e incluso, señalaron que harían lo mismo que ella.