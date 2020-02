Claudia Pavlovich gestionará que sonorenses paguen tarifa especial en casetas

HERMOSILLO, Sonora.- Que los sonorenses paguen una tarifa especial en las casetas es lo que gestionará la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ante la Federación, pues el aumento del 3% en las casetas pega en el bolsillo de las familias que transitan por el Estado.

La mandataria indicó que la carretera que se tiene en la región está mejor que lo que se tenía antes, aunque ésta aún no se concluye.

“Yo pediría, o sería lo justo, no so soy quien decide es algo que gestionaría, pero me parece que a los residentes del Estado, a los que son sonorenses lo justo es que pudiésemos tener una tarifa especial.

“Primero es buscar y gestionar que haya una tarifa para los residentes de Sonora porque es cierto, a este Estado viene mucha gente de paso y nosotros somos un Estado por donde pasa mucha mercancía”, agregó.

Una de las problemáticas más comunes que la Gobernadora señaló es que cuando aumentan la tarifa de las casetas nadie avisa y nadie da la cara, por lo que trabajará para poder brindarle una mejora al sonorense.

De repente le suben a la caseta, nadie te explica porqué, nadie da la cada, te dicen que es la inflación y nunca hemos tenido claridad y siempre ha sido mi lucha y mi pregunta al Gobierno.

Claudia Pavlovich dijo que para gestionar la tarifa especial para los sonorenses, además de verlo con la federación, se vería con Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).